وزيرة الهجرة تعلن عن برامج على يوتيوب لترسيخ الهوية المصرية "فيديو"

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة ، إنه فى بداية العام القادم سيتم تقديم برامج على اليوتيوب تتحدث عن مصر والهوية المصرية وكيفية التعايش السلمى فى مصر وقبول الآخر وعاداتنا وهويتنا، ونخاطب أولياء الأمور لابناء الجيل الثانى والثالث بالخارج.









وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن الفنان محمد صبحى سيشارك فى المبادرة وسيتحدث مع أولياء الامور ليشجعهم التحدث مع أبنائهم باللغة العربية وتعريفهم عاداتنا وتقاليدنا للربط بين الاجيال الجديدة والوطن الام.





وتابعت أدعو كل المصريين لتغيير اطار البروفايل الخاص بهم على الفيس بوك ووضع اطار اتكلم عربى للتفاعل مع اليوم العالمى للغة العربية، منوهة أن أبناء الجيل الثانى والثالث يعانون من الاختلاط بالثقافات الاجنبية ولا يتحدثون باللغة العربية.





يذكر أن مبادرة «اتكلم عربي» التي أطلقتها وزارة للهجرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد إحدى المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.





وكلف الرئيس السيسي وزارة الهجرة، بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة "سياسية، رياضية، ثقافية وفنية"، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.



