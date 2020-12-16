حملة مرافق وإزالة إشغالات بغرب الأقصر.. صور

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر بأن مجهودات حملة المرافق مازالت مستمرة وقد استهدفت شارع أبو حطب وشارع القناة الملغاة ومدخل المراعزة الغربية وشارع منير واصف ، حيث تم تمهيده ورفع الأتربة .





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وأضاف عاشور انه تم ايضا رفع الاشغالات بمدينة أرمنت الحيط بشارع السوق وشارع معهد زغلول وميدان السوق وتم تمهيد ورفع الأتربة من تلك الشوارع .





وتمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومدير المتابعة الميدانيه بالمركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط.



