ثواب من مشي في قضاء حوائج الناس

أكد الدكتور محمد وهدان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الإنسان مطالب دائمًا بفعل الخير ولكن ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى مشيرا الى أن الله تعالى لم يأمرنا فقط بفعل الخير فقط بل أن نفعله من أجل الناس الذين يعانون من الأمراض أو أصحاب القدرات الخاصة فإن لنا ثوابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى .

وأضاف خلال فيديو له على اليوتيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: "إن لله عبادا اختصهم الله بقضاء حوائج الناس حببهم في الخير وحبب الخير اليهم هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة".





وقال وهدان إن جزاء من يمشي في حاجة الناس الأصحاء له ثواب عظيم أما الذي يقضي حوائج أصحاب العاهات أو القدرات الخاصة فله ثواب أعظم،.

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واستدل على ذلك بقصة ابن عباس عندما ترك الاعتكاف وذهب لقضاء حاجة شخص مريض كما استدل أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال "من مشى في حاجة أخيه كان له جزاء اعتكاف سبع سنوات كاملة".





وقال مجمع البحوث الإسلامية، إن -رسول الله صلى الله عليه وسلم- أوصانا وأرشدنا إلى كل ما فيه الخير والفلاح في الدنيا، وكل ما يبلغنا الجنة في الآخرة.