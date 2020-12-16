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فن

دمه خفيف وكريم.. أروى جودة تكشف عن مواصفات زوج المستقبل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
كشفت الفنانة أروى جودة لـ صدى البلد، عن مواصفات زوج المستقبل. 

وقالت الفنانة اروى جودة ، إنها لم تقابل حتى الآن الشخص المفضل لها وتقوم بتعويض هذا بحبها لـ أهلها وأصدقائها، كما تمنت أن يصبح لها بيت وأولاد. 

كما أضافت "أروى"  ان مواصفات شريك حياتي لابد من أن يكون زكيا، دمه خفيف ، كريم ، ناجح حتى نتجنب المشاكل ، متواضع . 

وأوضحت أنها قامت باستغلال فترة الحجر المنزلي  فى ممارسة الرياضة وتفريغ اكثر للجلوس مع أهلها والتركيز على الاهتمام بأعمالها . 

كانت الفنانة أروى جودة قالت إنها تقرأ الآن عددا من السيناريوهات من أجل خوض تجربة فنية جديدة وذلك بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "نمرة اتنين" بحكاية "انت فين" مع آسر ياسين.

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وأعربت أروى جودة عن سعادتها بأن تكون جزءًا من العمل، وأضافت: "أن أكون جزءا من هذا المشروع يعني لي الكثير، ففكرة المشروع مميزة، وكأنني أمثل في واحد من 8 أفلام مع ممثلين مختلفين وتحت إدارة مخرج مختلف. المحتوى أعجبني لا سيّما وأنه يتحدث عن العلاقات الإنسانية وعن الرقم 2 في هذه العلاقات".


وأضافت: "هذا هو أول تعاون لي مع المخرج هاني خليفة، وكان هناك تحدٍّ للظهور بأفضل نتيجة، فهاني خليفة يفكر بأدق التفاصيل، ويعطي الاهتمام لكلّ كلمة في السيناريو، ويجعل الممثل أغنى وأكثر عطاءً".


وحول الدور الذي تؤديه في الحلقة قالت أروى: "ألعب دور امرأة تقع بحب رجل لا يعرف ماذا يريد فهو دائم الحيرة، وفي نفس الوقت هو قادر على إقناعها بأنه معها 100%، ولأنها تحبه كثيرًا تسامحه دائمًا! أنا متحمسة جدًا لعرض "نمرة اتنين" على "شاهد VIP"، فأنا من المتابعين الأوفياء للمنصة، ووجدت فيها أفلاما ومسلسلات كثيرة أعجبتني، لذا فأنا فخورة بأن هذا العمل يُنتج لـ "شاهد VIP" وبأنني جزء من هذا المشروع الرائد بمستواه وأدائه وقيمته".


وكشفت أروى جودة عن الجانب الإيجابي الذي حدث لها بسبب الحجر المنزلي لفيروس كورونا، وقالت فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن هذا ساعدها كثيرا لأن تقترب من عائلتها.
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