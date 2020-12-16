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حوادث

حملات مكبرة لتنفيذ قرارات غلق المحال التجارية والكافتيريات والمقاهي بدون ترخيص بالشرقية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:23 م
حملات مكبرة لتنفيذ
حملات مكبرة لتنفيذ قرارات غلق المحال التجارية بالشرقية
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع قوات الأمن، بشن حملات مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق الصادرة لعدد من المحال التجارية والكافتريات والمقاهي بدون ترخيص بنطاق المحافظة .

 

كما كلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف الحملات المكبرة لغلق وتشميع المحال التجارية والمقاهي والكافتريات غير المرخصة للقضاء على كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية والأنشطة التى تعمل بدون ترخيص وعدم السماح لأصحابها بالتعدي على الرصيف والتسبب في ضوضاء للمواطنين.


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وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب أى منشأة مخالفة وغلقها على الفور، وأضاف أن الحملات لا تقتصر فقط على ما إذا كانت هذه المنشآت تعمل بدون ترخيص وتتعدى على الشوارع والطرق وتسبب حالة من الإزعاج للسكان والمارة، ولكن تشمل رصد كافة المخالفات سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو الإشتراطات الصحية أو البيئية أو المرافق العامة.


وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتشكيل لجنة مشكلة من كلا من  قسم رخص المحلات بالإدارة الهندسية بالمجلس ومركز شرطة بلبيس وشرطة المرافق بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة من مجلس مدينة بلبيس رقم 270 لسنة 2020 والقرار رقم 331 لسنه 2020 والقرار رقم 259 لسنة 2020 .


وتم غلق  2 مقهى بشارع بورسعيد وخلف محطة القطار وعدد 2 محل بعزبة البطريق وشارع المطار بسعدون وعدد 1 محل بحى الزهور وعدد 1 محل بيع  بطريق عبد المنعم رياض وذلك لمخالفتهم لشروط الترخيص.


وفي استجابة فورية من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بخصوص وجود ورشة خراطة ولحام تدار بدون ترخيص  بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجى فقامت اللجنة المشكلة بغلق وتشميع الورشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف حرصًا على صحة وسلامة المواطنين


كما شنت رئاسة حي أول الزقازيق حمله لرفع الاشغالات المخالفه وغلق الورش والمحال التجاريه التي تعمل بدون ترخيص  بشوارع الحي (البوسطة / ميدان المحطة / المنتزة) وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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