ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس الوزراء يوافق على منحة من الوكالة الإسبانية بقيمة 200 ألف يورو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:24 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، حول تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية".


ويهدف مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى جمهورية مصر العربية" إلى دعم وزيادة قدرات المجلس القومى للمرأة، وذلك من خلال تحقيق هدف عام يتمثل فى زيادة نسبة المشاركة للقوى العاملة من النساء فى قطاع السياحة فى مصر، وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، وتحقيق هدف محدد يتمثل فى ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن دعم خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين فى مجال العمل داخل قطاع السياحة فى مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يوافق على 4 اتفاقيات دولية

البرلمان يوافق على 8 قرارات لرئيس الجمهوريةً

النواب يوافق على 5 اتفاقيات لـ التعاون الدولي مع الأوبك وإسبانبا وفرنسا وكندا

غدا.. الرئيس السيسي يصل فرنسا في زيارة لـ مدة يومين.. 5 مليارات يورو حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل.. وملفات شرق المتوسط وليبيا ولبنان ودفع عملية السلام على طاولة المباحثات

قمة افتراضية ومنتدى بلومبرج واجتماعات مع مسئولين بفرنسا وألمانيا.. ماذا فعلت وزيرة التعاون الدولي خلال أسبوع

وزيرة التعاون الدولي توقع مع الجانب الفرنسي تمويلات تنموية بـ715.6 مليون يورو

ترشيحاتنا

التطعيم للجميع.. وزير الصحة السعودي يعلن وصول لقاح كورونا إلى المملكة

كيفية الغسل من الجنابة.. طريقة سهلة وسريعة تعرف عليها

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب.. أعلى مستوى للمعدن النفيس في أسبوع

مواصفات و سعر أودي 2021 Audi a..صور

الإفتاء: يجوز للفتاة تنظيف الحاجب ولكن بشرط

سعر الذهب اليوم 16-12-2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مواصفات و سعر أودي 2021 Audi a..صور

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور