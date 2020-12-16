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أخبار العالم

مصر والسعودية والبحرين أبرزها.. لقاحات كورونا تصل إلى عدة دول وبدء حملات التطعيم قريبا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:29 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شيماء مصطفى
بدأت عدد من الدول العربية والأجنبية، في إسراع الخطى من أجل عودة الحياة الطبيعية، وذلك بترخيص اللقاحات التي طورتها عدد من الشركات لمكافحة فيروس كورونا، أو بدء حملة تطعيم عامة للمواطنين من أجل تحصينهم من الوباء 

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الدول التي وافقت على ترخيص اللقاح أو بدء عمليات التلقيح.
 
بريطانيا، أول دولة في العالم ترخص استخدام لقاح فايزر، وبدأت الأسبوع الماضي في تلقيح آلاف مواطنيها به.

أمريكا: أطلقت الاثنين الماضي حملة تلقيح العاملين في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، بعد ترخيصها لقاح فايزر ضد كورونا

كندا: أعطت الضوء الأخضر للقاح فايزر، بعد أيام قليلة من مصادقة بريطانيا عليه.

البحرين: أولى الدول العربية، التي تجيز استخدام لقاح "فايزر"، حيث أعلنت ترخيصها الاستخدام الطارئ له، كما أعلنت موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد-19" المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية.

السعودية: استقبلت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، ليتم توزيعه في المملكة خلال 3 أيام.

مصر: استقبلت الخميس الماضي، الشحنة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني، قادمة من الإمارات، ومن المتوقع أن تتسلم الدفعة الثانية قريبا.

المغرب: أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس، باعتماد مجانية التلقيح ضد وباء كورونا، لجميع شعبه، لكنه لم يحدد موعد انطلاقها رسميًا.

الإمارات: اعتمدت اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا "سينوفارم "، بدلًا من لقاح "فايزر - بيونتك".

إسرائيل: وصلت الدفعة الأولى من لقاح شركة "فايزر" إليها، وبلغت نحو 100 ألف جرعة، ومن المقرر أن تبدأ التطعيم يوم 23 ديسمبر.

روسيا: بدأت توريد القاح "سبوتنيك V" للتطعيم على نطاق واسع في البلاد، حيث انطلقت حملة تطعيم عام بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.
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