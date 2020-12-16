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أخبار العالم

دراسة صادمة.. ربع سكان الأرض لن يتمكنوا من الحصول على لقاح كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:04 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
كشفت دراسة أجراها علماء أمريكيون وصينيون، أن ما يقرب من ربع سكان الأرض قد لا يتمكنون من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال العلماء إن سبب افتراضهم هذا الأمر يرجع إلى "القدرة الإنتاجية المحدودة، والصعوبات اللوجستية، ونقص الأموال لشراء اللقاحات في البلدان الفقيرة"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وتوصل العلماء إلى أن 68% من سكان العالم أي ما يقرب من 3.7 مليار شخص، يرغبون في الحصول على لقاح فيروس كورونا، فيما أقام باحثون من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تحليل الطلبات المسبقة للقاحات من بلدان مختلفة ورصدوا تسجيل طلبات على ما مجموعه 7.48 مليار جرعة، أو 3.76 مليار دورة من لقاح كورونا، حتى 15 نوفمبر 2020.

وسيتم تسليم 51% من هذه الجرعات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، والتي تضم 14% من سكان العالم.. أما باقي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، فلم يتبق لها سوى أقل من نصف عدد الجرعات، على الرغم من أن سكان هذه البلدان يمثلون أكثر من 85% من سكان الأرض.

والمشكلة هنا تكمن في أنه حتى للحصول على هذا الجزء أيضا، سيتعين على الدول الفقيرة دفع ثمن اللقاحات بطريقة ما.

كما ستعتمد كيفية تنفيذ هذه العملية إلى حد كبير على ما إذا كانت البلدان عالية الدخل ستوافق على التشارك فيما تشتريه، وما إذا كانت الولايات المتحدة وروسيا ستشاركان في جهد منسق عالميًا.

وقدّر الباحثون أنه حتى لو كانت جميع اللقاحات المرشحة ناجحة على نطاق واسع، فإن إجمالي الطاقة الإنتاجية المتوقعة سيكون 5.96 مليار دورة بحلول نهاية عام 2021 ، بتكلفة تتراوح من 6 إلى 74 دولاراً لكل دورة.

ولُفت إلى أنه حتى لو تمكنت جميع الشركات المصنعة للقاحات من تحقيق أقصى قدرة إنتاجية، وتشاركت الدول الغنية مع الفقيرة، فلن يتمكن ربع سكان العالم على الأقل من الحصول على اللقاح بحلول عام 2022.

أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 73 مليوناً و809 آلاف و741 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و641 ألفاً و741 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 51 مليوناً و819 ألفاً و551 حالة.
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