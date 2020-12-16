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رياضة

طرائف الايجيبشن ليج .. الأهلي وغزل المحلة وجهًا لوجه بدون مدربين بسبب كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:28 م
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
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محمد رشاد
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته المقبلة أمام منافسه غزل المحلة فى إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز بلا مدير فني بعدما تأكد إصابة بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء بفيروس كورونا. 

وأعلن النادي الأهلي عن إصابة جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعدوى فيروس كورونا، بعد ما نشر بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي أكد فيه إصابة المدرب بالعدوى على أن يخضع للبروتوكول الطبي المعمول به في مصر. 

ومن طرائف الدوري المصري الممتاز لكرة القدم "الايجيبشن ليج" أن فريق غزل المحلة سيدخل مواجهة النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل بلا مدير فني أيضا بعدما تأكد إصابة خالد عيد المدير الفني لفريق الكرة الأول بفيروس كورونا. 

وتسببت إصابة خالد عيد، المدير الفنى لغزل المحلة،  فى منعه من قيادة الفريق فى المباراة الأولى أمام سموحة والتى خطف فيها زعيم الفلاحين نقطة ثمينة من فم فريق سموحة العنيد.

ويقود طارق غيده، المدرب العام لفريق غزل المحلة، ومعه بقية أفراد الجهاز الفني المعاون مواجهة النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل، والذى سيقام فى السابعة والنصف مساء على استاد الأهلي بمدينة السلام .

ويتولى كافين جونسون المدرب المساعد للنادي الأهلي، مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة غزل المحلة، وذلك بعد أن تعرض جنوب الأفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للإصابة بفيروس كورونا.

ودخل موسيمانى حاليًا فى عزل منزلى، ومن المقرر أن يخضع لمسحة طبية إضافية خلال الساعات المقبلة، للتأكد من إصابته بالفيروس.
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