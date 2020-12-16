ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

القاضية ممكن.. فيرمينو يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك توتنهام

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:49 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أحرز روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك توتنهام في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة عشرة من البريميرليج.


هدف ليفربول الثاني جاء عن طريق روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 90 بتسديدة رائعة.


وجاء هدف ليفربول الأول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة ارتطمت بقدم مدافع توتنهام لتسكن شباك لوريس.


وعادل الكوري الجنوبي سون هيونج مين النتيجة لـ توتنهام بهدف في الدقيقة 32 بعدما انفرد بمرمى أليسون وأسكن الكرة في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.


وفي الشوط الثاني، فقد ليفربول الاستحواذ قليلًا، وحاول توتنهام عن طريق هاري كين التسجيل في الدقيقة 50 لكن كرته علت القائم.


وفي الدقيقة 57، سدد محمد صلاح كرة رائعة، لكن لوريس تصدى لها ببراعة، ليستمر بعدها اللعب في منتصف الملعب بين الفريقين.


استمرت محاولات ليفربول بعد ذلك، وكان قريبًا للغاية من تسجيل هدف الانتصار عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 74، عندما سدد تسديدة رائعة، تصدى لها لوريس ثم العارضة وخرجت بعدها خارج الملعب.


هاري كين كاد أيضًا يسجل هدفًا لـ توتنهام في الدقيقة 80، لكن تسديدته جاورت مرمى أليسون ببعض سنتيمترات.


أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.


وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ويليامز - روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فينالدوم - جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك توتنهام

سون يعادل النتيجة لـ توتنهام أمام ليفربول

صلاح يسجل وسون يرد.. ليفربول يتعادل مع توتنهام في الشوط الأول في الدوري الإنجليزي

الفرعون يصعد للقمة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك توتنهام

شاهد.. عناق بين مورينيو وكلوب على هامش مباراة ليفربول وتوتنهام

ليفربول ضد توتنهام .. دقيقة صمتًا على الأسطورة جيرار أولييه

ترشيحاتنا

هداف الدوري ونجم سيراميكا كليوباترا يكشف حجم إصابته بعد لقاء البنك الأهلي

استئناف الدراسة في القاهرة غدا بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية

بـ الجلد الكاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

الأنيقة المظلومة.. الوجه الآخر لـ رانيا يوسف الفنانة الموهوبة

بعد استضافتها موسيماني.. حقيقة إصابة إسعاد يونس بفيروس كورونا

22 سنة.. صدور أحكام قضائية على الفنان فضل شاكر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة نسواز من المطبخ المغربي.. خطوة بخطوة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل على الريق؟

تحمي من الإصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة