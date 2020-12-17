ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

التحقيقات تكشف.. طفل المرور قال لأمين الشرطة المجني عليه: ممكن أكلك علقة أموتك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
طفل المرور
طفل المرور
Advertisements
اسلام مقلد

قال المتهم يوسف محمد مصطفى على ابو عوف صديق "أحمد ابو المجد" المتهم  فى واقعة الاعتداء على أمين الشرطة بمنطقة المعادى والمعروفة بواقعة طفل المرور، إن "أبو المجد" اتصل به وتقابل معه يوم الواقعة واستقل معه السيارة وفوجئوا بأمين الشرطة يطلب منهم التوقف بالسيارة وطلب من احمد ابو المجد رخص القيادة ورد عليه أحمد انه لا يحمل اى رخص قيادة.

وتابع المتهم فى التحقيقات أن أحمد سأل أمين الشرطة المجنى عليه انت فين كمامتك فرد عليه مش معايا فاحمد قاله ابعد وشك عنى فالامين سأله تانى فين الرخص فطلب أمين الشرطة منه أنه يركن على جنب وانزلى من العربية فاحمد مسمعش الكلام وداس بنزين وجرى بالعربية فالامين رفع رجله اليمين وخبط بيها باب العربية كسر المرايا  ولما شاف المرايا مكسورة نزلنا كلنا  من العربية وروحنا كلنا عند أمين الشرطة بس كان فى المقدمة أحمد ابو المجد وعمرو أحمد وشهرته تايسون وبعدها أحمد قال لـ امين الشرطة العربية دى عليها حصانة وراح أحمد قعد يزعق لامين الشرطة وبيقوله انا ممكن اقعدك فى البيت ولولا انك راجل كبير كنت قعدتك على الارض وبعدها قاله أنا ممكن اكلك علقة اموتك فانا مسكت أحمد وهديته وبتكلم مع الامين وبقوله خلاص فاحمد قال لامين الشرطة انت لولا انك راجل كبير كنت جبتك على الارض وانا زعقت لاحمد وقولته امشى من هنا وكل الوقت ده كان مصطفى تامر بيصور الواقعة كلها وأمين الشرطة خد باله وقاله أنت بتصور فمصطفى رد عليه وقاله انا بصور اللقطة علشان والده وبعدها خدنا بعضنا وركبنا العربية فقولت لـ أحمد أنت غلطت فى أمين الشرطة ولازم ترجع تعتذر له وأحنا كلنا قولنا له كده فاحمد وافق ومشى بعربيته ناحية أمين الشرطة وأحمد ضحك لامين الشرطة وقاله انا أسف والامين قاله اركن وانزلى وبعدها أحمد نزل وقعد يعتذر له وأمين الشرطة قاله متزعلش على المرايا وركبنا العربية وأحمد نزل مصطفى ورامز فى البنزينة وبعدها أحمد وصلنى البيت وده كل اللى حصل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كعب داير.. القصة كاملة لـ "طفل المرور" و فيديو التنمر الجديد

حبس الطفل وأصدقائه وتكريم أمين الشرطة.. النيابة العامة تأمر بتحليل مخدرات لأطفال واقعة المرور.. ووزير الداخلية يكرم رجل الشرطة على تعامله المثالي مع الواقعة

التحقيقات فى قضية طفل المرور: صديق والده اشترى العربية قبل الواقعة بشهر وما يعرفش حاجة عن الفيديو

متهم في قضية طفل المرور: أمين الشرطة طلب رخص القيادة وأحمد كان خايف وشتمه وجرى بالعربية

ترشيحاتنا

بسبب صورة ومصور.. زاهي حواس: طردت المغنية الأمريكية بيونسيه من الأهرامات في 2010

علاج ضيق الرزق.. وأمور تمنع نزوله على الإنسان

حكم الشرع في زوج يضرب زوجته ويهينها

تفاصيل سقوط المتهمين بالسطو على سيارة شركة وسرقة ١١٨ ألف جنيه ببورسعيد

تحذير عاجل من وكالة ناسا.. خطر يهدد الأرض مع نهاية عام 2020

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنفل على الريق؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 104 أعوام.. معمرة تغادر المستشفى بعد تغلبها على كورونا في 14 يوما.. شاهد

حفل زفاف بدون عريس.. قرار مفاجئ من عروس بعد اكتشاف خيانة خطيبها.. شاهد

شاهد| أول ظهور لـ Huawei nova 8 قبل إطلاقه رسميا.. السعر والمواصفات