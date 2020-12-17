التحقيقات تكشف.. طفل المرور قال لأمين الشرطة المجني عليه: ممكن أكلك علقة أموتك

قال المتهم يوسف محمد مصطفى على ابو عوف صديق "أحمد ابو المجد" المتهم فى واقعة الاعتداء على أمين الشرطة بمنطقة المعادى والمعروفة بواقعة طفل المرور، إن "أبو المجد" اتصل به وتقابل معه يوم الواقعة واستقل معه السيارة وفوجئوا بأمين الشرطة يطلب منهم التوقف بالسيارة وطلب من احمد ابو المجد رخص القيادة ورد عليه أحمد انه لا يحمل اى رخص قيادة.

وتابع المتهم فى التحقيقات أن أحمد سأل أمين الشرطة المجنى عليه انت فين كمامتك فرد عليه مش معايا فاحمد قاله ابعد وشك عنى فالامين سأله تانى فين الرخص فطلب أمين الشرطة منه أنه يركن على جنب وانزلى من العربية فاحمد مسمعش الكلام وداس بنزين وجرى بالعربية فالامين رفع رجله اليمين وخبط بيها باب العربية كسر المرايا ولما شاف المرايا مكسورة نزلنا كلنا من العربية وروحنا كلنا عند أمين الشرطة بس كان فى المقدمة أحمد ابو المجد وعمرو أحمد وشهرته تايسون وبعدها أحمد قال لـ امين الشرطة العربية دى عليها حصانة وراح أحمد قعد يزعق لامين الشرطة وبيقوله انا ممكن اقعدك فى البيت ولولا انك راجل كبير كنت قعدتك على الارض وبعدها قاله أنا ممكن اكلك علقة اموتك فانا مسكت أحمد وهديته وبتكلم مع الامين وبقوله خلاص فاحمد قال لامين الشرطة انت لولا انك راجل كبير كنت جبتك على الارض وانا زعقت لاحمد وقولته امشى من هنا وكل الوقت ده كان مصطفى تامر بيصور الواقعة كلها وأمين الشرطة خد باله وقاله أنت بتصور فمصطفى رد عليه وقاله انا بصور اللقطة علشان والده وبعدها خدنا بعضنا وركبنا العربية فقولت لـ أحمد أنت غلطت فى أمين الشرطة ولازم ترجع تعتذر له وأحنا كلنا قولنا له كده فاحمد وافق ومشى بعربيته ناحية أمين الشرطة وأحمد ضحك لامين الشرطة وقاله انا أسف والامين قاله اركن وانزلى وبعدها أحمد نزل وقعد يعتذر له وأمين الشرطة قاله متزعلش على المرايا وركبنا العربية وأحمد نزل مصطفى ورامز فى البنزينة وبعدها أحمد وصلنى البيت وده كل اللى حصل.