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مكافحة كورونا: بعض متعافي كورونا ثبتت معاناتهم من ضعف الرغبة الجنسية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر أصبحت تستخدم 500 ألف لتر من الأكسجين بدلًا من 400 ألف، موضحًا أن "سبب ارتفاع نسبة الأكسجين كان نتيجة الإصابة بكورونا وغيرها من الأمراض التنفسية".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن وزارة الصحة بدأت في وضع الإجراءات الخاصة باللقاح والحصول عليه، معقبا "تم إنشاء موقع إلكتروني يمكن عبره الحصول على اللقاح، وذلك بعد ملء الاستمارة الخاصة بالمريض".

وتابع "عن طريق المنصة الإلكترونية يمكن للمريض التواصل مع الوزارة للحصول على اللقاح"، منوهًا بإمكانية توصيل اللقاح إلى المريض منزليًا في حالة عدم قدرته على التحرك.

وأضاف أن هناك بعضًا من متعافي كورونا ثبتت معاناتهم من ضعف الرغبة الجنسية وتوتر نفسي وخمول، مشيرًا إلى أن ضعف الرغبة الجنسية من الممكن أن يستمر 6 أشهر بعد التعافي من فيروس كورونا.

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