عمرها 104 أعوام.. معمرة تغادر المستشفى بعد تغلبها على كورونا في 14 يوما.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مغادرة معمرة إسبانية عمرها 104 أعوام المستشفى وسط تصفيق الطاقم الطبي بعد تغلبها على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون أسبوعين، وذلك بعد مضي عام واحد على تغلبها على فيروس الإنفلونزا من النوع (أ).





وأفادت تقارير إخبارية بأن المسنة، التي لم يشَر سوى إلى اسمها الأول "إيلينا"، غادرت مستشفى "جريجوريو مارانون" في العاصمة الإسبانية "مدريد" في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وشاركت إدارة المستشفى الفيديو الخاص بلحظة مغادرتها على كرسي متحرك، في حين تجمع أفراد الطاقم الطبي للاحتفاء بتعافيها من الفيروس المميت.









كانت المريضة المتعافية "إيلينا" قد تلقت الرعاية الطبية في المستشفى لمدة 14 يومًا بعد تشخيص إصابتها أولًا بالالتهاب الرئوي.





وأكد أحد الأطباء المعالجين لها، ويُدعى "ألفارو أليخاندري دي أونا"، أنها تغلبت على الالتهاب الرئوي الناجم عن إصابتها بفيروس " كوفيد-19 "، بعد تغلبها على فيروس الإنفلونزا من النوع (أ) العام الماضي، الأمر الذي كان مفاجئًا بالنسبة لأعضاء الطاقم الطبي بالمستشفى؛ وتابع الطبيب موضحًا أنه قد تقرر إدخالها إلى المستشفى فقط بسبب عمرها، حيث كانت فئتها العمرية تقلق الأطباء في البداية، وأعرب عن سعادته الغامرة وسعادة بقية الطاقم الطبي لتعافي المعمرة "إيلينا" من عدوى كورونا.





وأفادت إدارة المستشفى بأن "إيلينا" عادت إلى منزلها بعد تعافيها، مع الإشارة إلى أنها تقيم بمفردها على الرغم من كبر سنها.









ووفقًا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن تقارير وسائل إعلام إسبانية، فإن "إيلينا" أصبحت رقم 4149 في قائمة المرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد الذين غادروا مستشفى "جريجوريو مارانون" منذ بدء تفشي الجائحة.



