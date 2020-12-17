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أخبار العالم

البيت الأبيض: بنس سيتلقى اللقاح المضاد لكورونا أمام الملايين

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن البيت الأبيض اليوم، الخميس، أن نائب الرئيس "مايك بنس" سيتلقى يوم الجمعة "أمام الملأ" لقاح فايزر-بايونتيك المضادّ لفيروس كورونا بعد أن بدأت الولايات المتّحدة الإثنين حملة تطعيم واسعة النطاق لوقف تفشّي هذه الجائحة.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان مقتضب إنّ بنس وزوجته كارين "سيتلقّيان اللّقاح المضادّ لكوفيد-19 أمام الملأ لتعزيز ثقة الأمريكيين باللقاح والتأكيد على سلامته وفعاليّته".

ومن المقرّر أن يتلقّى بنس وزوجته اللقاح في البيت الأبيض، في حدث يأتي بعد بضعة أيام من انطلاق برنامج تطعيم شامل في الولايات المتّحدة يهدف إلى وقف تفشي جائحة أودت حتى اليوم بحياة أكثر من 300 ألف شخص في هذا البلد.

وفي حين لم يعلن بعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي أصيب بفيروس كورونا المستجدّ في وقت سابق من هذا العام متى سيتلقّى هذا اللقاح، قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنّه سيفعل ذلك قريبًا وكذلك فعل الرئيس السابق باراك أوباما.
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