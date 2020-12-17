ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى حفل تأبينه.. "الحلم" مشوار محمود ياسين على المسرح القومى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
يقيم المسرح القومى بالبيت الفني للمسرح حفل تأبين للفنان الراحل محمود ياسين يوم السبت المقبل 19 ديسمبر الجارى بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، وعدد كبير من قيادات وزرة الثقافة والفنانين والشخصيات العامة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح القومى بالعتبة.

يقول الفنان إيهاب فهمى مدير فرقة المسرح القومى إن الحفل يبدأ بالعرض المسرحى "الحلم" من كتابة عمرو محمود ياسين، ومن بطولة أشرف عبد الغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

ويليه تكريم لاسم الراحل الفنان محمود ياسين، ويختتم الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومى للمسرح عن حياة الفنان محمود ياسين، كما يتضمن التأبين معرض الصور الفوتوغرافية لأهم مراحل حياة الفنان الراحل محمود ياسين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

العصفوري يجرى البروفة الأولى لمسرحية مورستان بالمسرح القومي

نجما ذهبيا في ساحة الإبداع .. وزيرة الثقافة تنعى الفنان محمود ياسين

خالد جلال: نعبر في المرحلة الحالية فوق كل التحديات ونسطر ملحمة جديدة من البناء والتعمير

مسرحية "الوصية" على القومي الخميس المقبل .. تفاصيل

أحمد فؤاد سليم: بشكر الناس اللي رشحتني للمشاركة في «الوصية» ..فيديو

إيهاب فهمي: هناك مبادرة من قبل وزيرة الثقافة لتجسيد قصة الشهداء كل فترة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| سيراميكا كليوباترا: ميدو جابر يتواجد في غرفة خلع الملابس.. موسيماني يطمئن جماهير الأهلي.. وليفربول يحقق فوزا قاتلا على توتنهام

تحقيقات طفل المرور.. المتهم: متعلم السواقة وسني 11 سنة وأبويا عارف إني باخد العربية

شوبير: زوجة موسيماني نقلت له عدوى كورونا

اليوم.. الولايات المتحدة الأمريكية تمنح ترخيصا لـ ثان لقاح ضد كورونا

عقوبات فورية للمخالفين.. تعرف على قرارات الحكومة الجديدة لمنع انتشار كورونا

سعر خرافي لـ ساعة يد عمرو دياب في أحدث ظهور.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بـ 90 ألف دولار.. احصل على منزل أحلامك المتحرك | صور

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن