يحدث في البحيرة.. تحرير 22 محضرًا للمخابز البلدية المدعمة المخالفة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، اليوم الخميس، عددا من الحملات التموينية على الأسواق والمخابز المدعمة، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية.





وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نطاق "مركز دمنهور، أبو حمص، الرحمانية، بدر" عن ضبط الآتي:

- تحرير 15 محضرا ضد المخابز بلدية المخالفة بأبو حمص عبارة عن "إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود سجل تفتيش وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات".

- كما تم تحرير 2 محضر وضبط 5 كجم سمك منتهي الصلاحية و2.5 كجم كبدة بدون علامات وبيانات، بالرحمانية.

- كما تم تحرير 5 محاضر لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.

- وضبط 20 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز دمنهور.

- تم تحرير محضرين ضد أحد الجزارين لعرض 160 كجم لحوم بلدية خارج المجاز الحكومية، وكذلك عرض لحوم ماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز بدر.





يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة، نفذت بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، السبت الماضي، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز "شبراخيت، كفر الدوار".





وأسفرت الحملة في مركز كفر الدوار عن تحرير 16 محضرا ضد مخابز بلدية عبارة عن "إنتاج خبز ناقص الوزن - تصرف - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجل تفتيش بالمخبز - توقف مخبز عن الإنتاج بدون عذر مسبق".





كما تم تحرير 11 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية بمركز شبراخيت عبارة عن "إنتاج خبز ناقص الوزن - خبز غير مطابق للمواصفات المقررة - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل".





وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز "أبو حمص، كفر الدوار، إيتاي البارود".





أسفرت الحملة في مركز أبو حمص، عن تحرير 7 محاضر تموينية بالمرور على المخابز البلدية عبارة عن "5 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح بين 6 و8 جرامات نسبة العجز في متوسط وزن الرغيف الواحد، و2 مخالفة تصرف فى 10 شكائر دقيق زنة 50 كجم"، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات الجزارة لعرضة لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على كمية اللحوم.







كما تم تحرير 10 محاضر ضد مخابز بلدية لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية في مركز إيتاي البارود، وتحرير 11 محضرا ضد أصحاب محلات جزارة لذبحهم لحوما خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط 50 كجم لحوم فاسدة في مركز كفر الدوار.





ونفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي "دمنهور - بدر".





أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ضد أصحاب محلات تقوم ببيع عبوات لاصق المواسير البلاستيك المقلد لشركات كبرى، حيث تم ضبط 750 عبوة لاصق مواسير غير مطابق للمواصفات القياسية ومجهول المصدر بمركز بدر.





كما تحررت 10 محاضر ضد محلات ملابس كبرى، وذلك لإقامتها أوكازيون بدون تصريح وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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