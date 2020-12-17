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سيارات

لمحبي التعديل.. جنرال موتورز تفتتح مركزًا جديدًا للطباعة ثلاثية الأبعاد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 03:20 م
جنرال موتورز
جنرال موتورز
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هند عصام
أعلنت شركة جنرال موتورز عن افتتاح مركز جديد مخصص للطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع السيارات، وتصل مساحة المركز إلى 1400 متر مربع ويضم 24 طابعة متطورة ثلاثية الأبعاد.

وبدأت شيفروليه بالفعل باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات بعض سيارات السباق، مثل كورفيت C8-R ونسخة سيلفرادو المخصصة للسباقات.

وصرح رئيس قسم هندسة المواد لجنرال موتورز أودلي براون : “الكثير من المنتجات الأخيرة استفادت من الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل أو آخر.. ونتوقع أن التقنية الجديدة ستساهم في حل بعض التحديثات غير المتوقعة أثناء عمليات التطوير، بالإضافة إلى توفير الوقت والتكلفة”.

من أهم فوائد الطباعة ثلاثية الأبعاد هي التسريع من عمليات تطوير السيارات وتسهيل طباعة التصاميم المختلفة ودراستها على أرض الواقع، وعلى سبيل المثال، صرح بعض تنفيذيي جنرال موتورز مسبقًا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد خفضت من فترة تطوير بعض مكونات المكابح في كورفيت 2020 بـ 9 أسابيع مع توفير 60% من نفقات البحث والتطوير لهذه الجزئية تحديدًا.

قامت جنرال متورز باستدعاء  مايقر من 7 ملايين سيارة من إنتاجها حول العالم والسبب خلل في الوسائد الهوائية من نوع تاكاتا.

واضطرت جنرال موتورز إلى قبول الأستدعءا لهذا الرقم المهول من السيارات في كافة انحاء العالم ، وذلك بعض رفض إدارة السلامة الوطنية على الطرق العام.  

كم ألزمت إدارة السلامة الوطنية الأمريكية جنرا ل موتورز باستدعاء 5.9 مليون شاحنة وسيارة رياضية متعدد الأغراض ثم إنتاجها ما بين عامي 2007 إلى 2014 ،والسبب هول خلل في الوسائد الهوائية التي قد يعرضها للانفجار بعد التعرض طويل الأمد للحرارة العالية والرطوبة ما يؤيد إلى إرسال شظايا معدنية مميتة في اتجاه الركاب.

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