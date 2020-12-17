محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بقريتي أولاد إبراهيم ونزلة باقور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحدتي طب الأسرة بقريتي أولاد ابراهيم بمركز أسيوط ونزلة باقور بمركز أبوتيج وذلك بعد انتهاء أعمال الاحلال والتجديد لهما بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان وذلك في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.





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رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.





وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية أولاد ابراهيم والتي تم تنفيذها على مساحة 325 متر وبتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و160 ألف جنيه وتفقد أقسام الوحدة عقب ذلك تفقد المحافظ مبنى وحدة طب الأسرة بنزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج والتي اقيمت على مساحة 400 متر بتكلفة اجمالية بلغت 6 ملايين و202 ألف جنيه مشددًا على نهو كافة الملاحظات قبل استلام الوحدات الصحية من الشركات المنفذة واستمع إلى شرح من مسئولي الشركات المنفذة لأقسام الوحدة ومراحل التشطيب والتأثيث مشيدًا بجودة الأعمال وجمال الوحدات الصحية الحديثة كما شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروعات حفاظًا على صحتهم.





وقال محافظ أسيوط إن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجاري تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز مشيرًا إلى إنه جار إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بتكلفة تصل إلى 384 مليون جنيه ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي وتستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.







وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة السبل وتذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة قبل نهاية العام للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذة القرى وفقًا لرؤية مصر 2030 مشددًا على الانتهاء من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال القيام بتنفيذ الأعمال.



