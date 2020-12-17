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حوادث

مصرع عامل سقط من سطح منزله لاختلال توازنه بشوارع سمنود

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:47 م
عامل الغربية
عامل الغربية
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احمد علي
لقى عامل مصرعه بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة إثر سقوط حديد علية أثناء عملة في أحد مصانع الحديد بدائرة مركز سمنود .
كان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقي اخطارا  بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بورد بلاغ باستقبال مستشفى سمنود المركزي شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بشرخ في قاع الجمجمة مع نزيف في المخ وسحجات وكدمات في فروة الرأس، وتوفى فور وصوله المستشفى.

 كما انتقلت القيادات الأمنية قوات من الشرطة السرية والنظامية الى محل البلاغ وتبين أن الشاب يدعى " يسرى . أ "عامل في مصنع حديد سقط علية حديد خلال عملة في مصنع بدائرة مركز سمنود ولا توجد شبهة جنائية.

وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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