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محافظات

رفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر.. صور

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:34 م
رفع كفاءة كورنيش
رفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر.. صور
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شمس يونس
صرح المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر والمشرف علي المشروعات بالمحافظة، أنه في اطار استكمال الأعمال التي تقوم بها محافظة الأقصر من تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر، والذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية تم افتتاح مرسي سياحي جديد بكورنيش النيل يستخدم حاليا لاستقبال معدية الأهالي بدلا من المرسي القديم الذي تم غلقه نظرا لعدم توافر اجراءات الأمن والسلامة وحفاظا علي أرواح المواطنين، وتم تطوير هذا المرسي ضمن خطة تطوير المراسي بمحافظة الأقصر، ويدخل ضمن مكونات مشروع متكامل يتمثل في كورنيش النيل العلوي بطول أكثر من 2 كيلو متر، والذي تم الانتهاء منه وكذلك الكورنيش السفلي والجاري العمل به.

وأضاف مدير مديرية النقل، أن المرسي تم إنشاؤه طبقا للمواصفات الهندسية القياسية، ويشمل منظومة الحماية المدنية علي أعلي مستوي تغطي المرسي وما حوله في حالة حدوث أي أخطار، كذلك يشمل منظومة متقدمة للصرف الصحي مرتبطة بالأعمال الجارية بالكورنيش السفلي والتي تستوعب صرف المخلفات للمراكب والفنادق العائمة بطول الكورنيش.

وتشمل الأعمال التي تمت تطويرها، الجزء السفلي للممشي السياحي وأيضًا السلالم المؤدية إلي المرسي.

وفي السياق ذاته، يتم الإعداد للبدء فورًا في تطوير وتجميل كورنيش مدينة إسنا بطول حوالي 1700 متر، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به عن طريق احدي شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

كما يجري العمل في استكمال أعمال رصف الطرق الرئيسية بمدينة إسنا ومنها طريق طراد النيل.

وجار العمل في رصف الطرق بمدن المحافظة وتشمل مدينة الأقصر، حيث يجري العمل الآن في رصف منطقة سواقي الصياغ ومنطقة شرق السكة الحديد.

وفي مركز البياضية، جار العمل في توسعة طريق المسار السياحي بدءًا من مدخل الجولي فيل، والذي كان يمثل مشكلة للحافلات السياحية والسيارات، كما تم الإنتهاء من رصف طريق جديد يمثل محور بديل داخل مدينة البياضية.

وفي مركز القرنة، جاري الانتهاء من أعمال رصف طريق الغربي قامولا والذي يمثل حلقة ربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الغربي بطول حوالي 4 كم.

وفي مركز الطود، تم الانتهاء من رصف 2 طريق بطول حوالي 2.5 كم.

وفي مركز الزينية، تم الانتهاء من رصف طريق مدينة الشمس – محطة المعالجة الرئيسية بطول نحو 1 كم، وجاري الانتهاء من أعمال رصف طريق مدينة الشمس بطول 1.40 كم ، وطريق يربط من مدينة الشمس حتى مدينة طيبة بطول حوالي 1.100 كم، وطريق مدينة طيبة بالطريق الصحراوي الشرقي بطول 2.660 كم، وكان محافظ الأقصر قد وجه بازدواج هذا الطريق حتي يكون مكملًا لمحور شمال الأقصر الذي تم البدء في أعمال الرفع المساحي له عن طريق وزارة النقل.
رفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر.. صور
رفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر.. صور
رفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر.. صور
رفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر.. صور
رفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر.. صور
رفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر.. صور
رفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر.. صور
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