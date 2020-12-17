رفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر.. صور

صرح المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر والمشرف علي المشروعات بالمحافظة، أنه في اطار استكمال الأعمال التي تقوم بها محافظة الأقصر من تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة الأقصر، والذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية تم افتتاح مرسي سياحي جديد بكورنيش النيل يستخدم حاليا لاستقبال معدية الأهالي بدلا من المرسي القديم الذي تم غلقه نظرا لعدم توافر اجراءات الأمن والسلامة وحفاظا علي أرواح المواطنين، وتم تطوير هذا المرسي ضمن خطة تطوير المراسي بمحافظة الأقصر، ويدخل ضمن مكونات مشروع متكامل يتمثل في كورنيش النيل العلوي بطول أكثر من 2 كيلو متر، والذي تم الانتهاء منه وكذلك الكورنيش السفلي والجاري العمل به.
وأضاف مدير مديرية النقل، أن المرسي تم إنشاؤه طبقا للمواصفات الهندسية القياسية، ويشمل منظومة الحماية المدنية علي أعلي مستوي تغطي المرسي وما حوله في حالة حدوث أي أخطار، كذلك يشمل منظومة متقدمة للصرف الصحي مرتبطة بالأعمال الجارية بالكورنيش السفلي والتي تستوعب صرف المخلفات للمراكب والفنادق العائمة بطول الكورنيش.
وتشمل الأعمال التي تمت تطويرها، الجزء السفلي للممشي السياحي وأيضًا السلالم المؤدية إلي المرسي.
وفي السياق ذاته، يتم الإعداد للبدء فورًا في تطوير وتجميل كورنيش مدينة إسنا بطول حوالي 1700 متر، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به عن طريق احدي شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
كما يجري العمل في استكمال أعمال رصف الطرق الرئيسية بمدينة إسنا ومنها طريق طراد النيل.
وجار العمل في رصف الطرق بمدن المحافظة وتشمل مدينة الأقصر، حيث يجري العمل الآن في رصف منطقة سواقي الصياغ ومنطقة شرق السكة الحديد.
وفي مركز البياضية، جار العمل في توسعة طريق المسار السياحي بدءًا من مدخل الجولي فيل، والذي كان يمثل مشكلة للحافلات السياحية والسيارات، كما تم الإنتهاء من رصف طريق جديد يمثل محور بديل داخل مدينة البياضية.
وفي مركز القرنة، جاري الانتهاء من أعمال رصف طريق الغربي قامولا والذي يمثل حلقة ربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الغربي بطول حوالي 4 كم.
وفي مركز الطود، تم الانتهاء من رصف 2 طريق بطول حوالي 2.5 كم.
وفي مركز الزينية، تم الانتهاء من رصف طريق مدينة الشمس – محطة المعالجة الرئيسية بطول نحو 1 كم، وجاري الانتهاء من أعمال رصف طريق مدينة الشمس بطول 1.40 كم ، وطريق يربط من مدينة الشمس حتى مدينة طيبة بطول حوالي 1.100 كم، وطريق مدينة طيبة بالطريق الصحراوي الشرقي بطول 2.660 كم، وكان محافظ الأقصر قد وجه بازدواج هذا الطريق حتي يكون مكملًا لمحور شمال الأقصر الذي تم البدء في أعمال الرفع المساحي له عن طريق وزارة النقل.