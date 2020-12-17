ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الإسكندرية: فرصة ثانية لامتحان الطالب المشتبه به أو المصاب بكورونا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:15 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني
وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠، واتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية بناء على الأوضاع الصحية، وحرصا على سلامة كافة المنتسبين للجامعة.

حيث قرر المجلس رفع الغياب فيما تبقى من الفصل الدراسي الحالى، بالنسبة للمحاضرات الحضورية، وابقائها بالنسبة للمحاضرات الأونلاين بحسب ما تعلنه كل كلية، والسماح بالتحول إلى الدراسة عن بعد Online فيما تبقى من الفصل الدراسي الأول بما يتناسب مع كل كلية وتوفير المادة العلمية بصورة تسمح باستكمال المحتوى العلمى للمقررات بدون إخلال بالمنهج.   

كما تقرر إلغاء امتحانات الشفوى، التى لم تجر بعد، وإضافة درجاتها للامتحان التحريري، أسوة بما تم فى العام الماضي، وبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2021 بما يحقق إجراء الامتحانات وفق المعايير الاحترازية المقررة من تباعد اجتماعى واتخاذ ما يلزم من أعمال التطهير وتعقيم، وانهاء أعمال الإمتحانات يوم 4 فبراير كآخر موعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك حتى يستثنى للكليات الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثانى.

كما ناقش المجلس كيفية التعامل مع الأعذار المرضية أثناء الاختبارات بسبب فيروس كورونا (الاشتباه ـ التأكيد) وما يتبعها من عزل منزلى أو بمستشفيات العزل, وتقبل الأعذار وفقا للوائح والقوانين المنظمة ويعطى الطالب فرصة أخرى لإجراء الاختبار.

واستعرض الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة نتائج 34 زيارة للوقوف على الملاحظات العامة لزيارات الدعم والمتابعة العملية التعليمية، وتقديم الدعم والاقتراحات للكليات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس: طرق إلكترونية لدفع المصروفات الدراسية.. الانتهاء من امتحانات الميدتيرم وبداية الامتحانات العملية.. وتقديم خدمات طلابية من خلال الميل الأكاديمي

عميد آداب القاهرة يكشف لـ صدى البلد آخر موعد للتقدم لـ امتحانات الأعذار

اجتماعات بالمناطق الأزهرية لمناقشة مشكلات الكثافات الطلابية

محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

ترشيحاتنا

من إلغاء حفل الزفاف إلى الطلاق والخيانة.. القصة الكاملة لـ مي حلمي ومحمد رشاد

هل يغفر الله لمن مات وعليه صلوات فائتة؟.. شاهد رد الإفتاء

تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك اليوم

تطورات خطيرة.. الجيش الإثيوبي يقصف الأراضي السودانية

بدأت بوزير الصحة.. انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا في السعودية

ننشر خطاب الفيفا للإطاحة بخماسية الجبلاية وتعيين لجنة ثلاثية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف غير إنساني.. امرأة تلقي كلبا من شرفة فندق خلال نوبة غضب.. شاهد

العثور على نوع جديد من فيروس كورونا .. إليك التفاصيل

نشرة المرأة والصحة.. فوائد غير متوقعة لتناول العسل الأسود بدل السكر.. ونرمين الفقي تستعرض جمالها على إنستجرام