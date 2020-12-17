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معلومة جديدة.. هاني شنودة يكشف الفرق بين العوالم والغوازي .. فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:32 م
هاني شنودة
هاني شنودة
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عبد الخالق صلاح
قال الموسيقار هاني شنودة، إنه كان مغرما بالموالد في مدينة طنطا، لافتا إلى أنه نشأ في بيت موسيقى، وكانت والدته تلعب البيانو والعود، وكانت تصف صوته بـ "النشاز" وهو طفل.

وأضاف الموسيقار هاني شنودة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن هناك فرقا بين العوالم والغوازي، وهي أن العوالم متعلمين الصنعة عن دراسة، أما الغوازي فهم غزوا الموالد برقصهم من أجل أكل العيش.

وأوضح أن الرسم كان هوايته الأولى في الطفولة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عمدة في مدينة طنطا إلا ويوجد بيانو لديه، وكان البيانو جزءا من أساس المنزل، وكان هناك خواجات يعلمون الأطفال عزف البيانو.

وأشار إلى أنه بدأ عزف البيانو من خلال تعرفه على نبيل شديد عازف جيتار، وانشأوا فرقة اسمها "ولاد شطط"، ثم تنقل من فرقة الى أخرى حتى انضم لفرقة تضم عمر خيرت وعمر خورشيد، وكانت الفرقة تعتمد عليه في سماع الأغنية وتحديد وظيفة كل شخص، وجعل لديه كيفية بناء الأغنية الأجنبية بالأسلوب المصري.
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