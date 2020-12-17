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حوادث

تحرير 444 محضرا وتنفيذ 387 إزالة تعديات على الطريق العام في دمياط

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:42 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
واصلت شرطة المرافق  بدمياط، برئاسة العميد أشرف الصعيدى جهودها بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تكثيف الجهود لرفع الإشغالات والتصدى للتعديات على الطريق العام.


وجرى تنفيذ حملات متواصلة بمناطق مختلفة منذ الجمعة الماضية أسفرت عن تنفيذ الإزالة تجاه ٣٨٧ مخالفة تعدٍ على الطريق العام وكذا تحرير ٤٤٤ محضرا بعد ضبط مخالفات تعددت بين إشغالات وبائعين متجولين وأيضًا رصد مخالفات بيئية، كما أسفرت تلك الحملات عن مصادرة ٢٣٢ مضبوطات متنوعة، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.


وعلى صعيد آخر، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لأهالى تلك المناطق.


وخلال الحملة المُنفذة يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع جرى توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢١٠٠ مواطن، بقرية الرياض التابعة لمركز كفر البطيخ.


وفى سياق متصل ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعامل الدم والطفيليات ووحدتى للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، منوها إلى أنه تم تحويل عدد ٢٣ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات، فضلًا عن إجراء ٤٨٠ تحليلا معمليا، و ٣٥ أشعة عادية وأيضًا إجراء الكشف بالسونار لعدد ٢٩ حالة.


كما أكد الدكتور عبد الجواد أن مديرية الصحة تواصل جهودها للوصول إلى الأهالى بجميع المناطق لتقديم الرعاية الطبية لهم وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط والخطة التى تقوم بتنفيذها وزارة الصحة والسكان.


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تحرير 444 محضرا وتنفيذ 387 إزالة تعديات على الطريق العام في دمياط
تحرير 444 محضرا وتنفيذ 387 إزالة تعديات على الطريق العام في دمياط
تحرير 444 محضرا وتنفيذ 387 إزالة تعديات على الطريق العام في دمياط
تحرير 444 محضرا وتنفيذ 387 إزالة تعديات على الطريق العام في دمياط
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