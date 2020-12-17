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توك شو

هاني شنودة: عبد الحليم حافظ غضب مني في أول لقاء

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الموسيقار هاني شنودة، إن العندليب عبد الحليم حافظ طلب مني أعزف أغنية من أغانيه، وبالفعل عزف - شنودة - أغنية "اهواك".

وأضاف الموسيقار هاني شنودة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN": "العندليب طلب مني أؤسس فرقة فوافقت ولكن بشرط، فغضب وقالي ما الشرط، قولتله إني أعزف لك على جهاز جديد".

وأوضح أنه قام بعمل أول حفلة مع العندليب في نادي الجزيرة، ثم توفى بعدها، لذلك كانت المرة والأخيرة التي تعامل فيها معه، قائلا: هناك 3 روافد جعلته يقوم بإنشاء فرقة المصريين، هما مطلب شبابي، والأديب نجيب محفوظ الذي قال لي لا تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام، وبعد العندليب عرض عليا عمل الشريط الأول لـ محمد منير.

وأشار إلى أن الفرقة تكونت عام 1977، ومتطورة دائما من حيث الآلات والفكر.
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