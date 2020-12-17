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رياضة

THE BEST | ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم بـ2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ جائزة أفضل لاعب في العالم وذلك على هامش حفل جوائز الأفضل في العالم 2020 " ذا بيست" الذي يستضيفه مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" بمدينة زيورخ السويسرية.

ويقام حفل اليوم كحدث افتراضي مثلما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا وجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استبعد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم 2020.

يذكر أن ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة هو الفائز بالنسخة الأخيرة من جائزة أفضل لاعب في العالم.
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