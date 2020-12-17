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العاصمة الإدارية: الانتهاء من الوحدات السكنية للمواطنين العام المقبل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:30 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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أسامة علي
قال خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل بالحى الحكومى، على وشك الانتهاء حيث وصلت نسبة الانجاز لـ 92%.

وأوضح الحسيني خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أنه سيتم ربط الوزارات، مع بعضها، لافتا إلى أنه جار العمل على انشاء تطبيق يسمى "العاصمة" يستطيع المواطن من خلاله التعامل مع الخدمات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المتحدث باسم المتحدث باسم العاصمة الادارية، أن مساحة المرحلة الأولى من العاصمة تبلغ 40 ألف فدان، وسينتقل المواطنون للسكن في العاصمة خلال العام المقبل.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع اللواء مهندس أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، للتأكد من إتمام إجراءات إدارة وتشغيل منظومة المرافق بالعاصمة الإدارية.

وأكد اللواء مهندس أحمد زكى عابدين أن أعمال البنية الأساسية والمرافق تتم حاليًا بمعدلات جيدة جدًا، وتتم المتابعة على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أنه تم وضع استراتيجية شركات إدارة المرافق والخدمات بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد على مجموعة أنظمة "إضاءة ذكية، مراقبة أمنية، إدارة الطاقة، الحكومة الذكية.
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