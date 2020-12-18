رعاية شباب جامعة القاهرة تطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم وحفظه

أطلقت إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ، المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه على مستوى الجامعة للعام الجامعى 2020-2021.





وجاء ذلك فى عدة مستويات مختلفه وهم الاتى :





المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم كاملا مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير





المستوى الثانى : حفظ عشرين جزء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير





المستوى الثالث : حفظ نصف القرآن مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير





المستوى الرابع : حفظ عشرة أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير.





المستوى الخامس : حفظ خمسة أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير





كما تقدم الجامعة عدد من الجوائز المالية للطلاب الفائزين وهما الاتى :





المركز الأول 800 جنية





المركز الثانى 790 جنية





المركز الثالث 780 جنية





الرمز الرابع 770 جنية





المركز الخامس 760 جنية









و تقدم المسابقة يوم الأحد الموافق 27 من ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 31 من ديسمبر بقاعة الجمعيات العلمية بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينه الرياضية للجامعة من الساعة 9:30 ص إلى الساعة 2:30 عصرا .









وللتحميل بالمسابقة الحضور إلى إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





وكان قد اكد الدكتور الخشت، أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.



