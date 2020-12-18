رعاية شباب جامعة القاهرة تطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم وحفظه

أطلقت إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ، المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه على مستوى الجامعة للعام الجامعى 2020-2021.
وجاء ذلك فى عدة مستويات مختلفه وهم الاتى :
المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم كاملا مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير
المستوى الثانى : حفظ عشرين جزء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير
المستوى الثالث : حفظ نصف القرآن مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير
المستوى الرابع : حفظ عشرة أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير.
المستوى الخامس : حفظ خمسة أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير
كما تقدم الجامعة عدد من الجوائز المالية للطلاب الفائزين وهما الاتى :
المركز الأول 800 جنية
المركز الثانى 790 جنية
المركز الثالث 780 جنية
الرمز الرابع 770 جنية
المركز الخامس 760 جنية
و تقدم المسابقة يوم الأحد الموافق 27 من ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 31 من ديسمبر بقاعة الجمعيات العلمية بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينه الرياضية للجامعة من الساعة 9:30 ص إلى الساعة 2:30 عصرا .
وللتحميل بالمسابقة الحضور إلى إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
وكان قد اكد الدكتور الخشت، أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.
يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعي.