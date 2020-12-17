ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكثر من 50000 إسرائيلي يزورون الإمارات فعليا منذ التطبيع

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:29 م
إسرائيليون يزورون
إسرائيليون يزورون الإمارات
Advertisements
على صالح
زار أكثر من 50 ألف إسرائيلي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اتفاقية التطبيع الأخيرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لتقرير نُشر الأسبوع الجاري في صحيفة واشنطن بوست.

هذا الرقم هو نتيجة أسبوعين فقط من الرحلات التجارية المفتوحة بين البلدين، والتي وافقت على فتح بوابات الدبلوماسية والسياحة في اتفاق تاريخي تم توقيعه في أغسطس، وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يزور عشرات الآلاف غيرهم خلال عطلة حانوكا.

كما ذكر التقرير أن مركز الجالية اليهودية في دبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، زاد عدد موظفيه من خمسة إلى "حوالي 30" موظفًا ، وأن ما يقرب من 150 مطعمًا قد بدأوا في تقديم طعام الكوشر، ويخطط المركز لبناء ميكفة "تليق بمعايير دبي الفاخرة".

وقال الحاخام مندل دوشمان، الذي يعمل في مركز التنسيق المشترك: "من المحتمل أن تكون أجمل مكان في العالم".

وحذر مسؤولون من توقع عودة مئات الإسرائيليين من الإمارات وهم مصابون بفيروس كورونا، وهذا ما يبدو عليه السلام الحقيقي في الشرق الأوسط.

وكانت اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات، والتي سبقت اتفاقيات أخرى مع البحرين والسودان والمغرب، لحظة فاصلة في علاقة الدولة اليهودية بالعالم العربي. 

وحتى أغسطس، كانت لإسرائيل علاقات رسمية فقط مع دولتين عربيتين، مصر والأردن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرض اتفاقية التطبيع مع الإمارات على الكنيست..فيديو

بعد السلام مع إسرائيل.. دبي تستعد لافتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية‎

التفاصيل الكاملة لزيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي إلى البحرين .. صور

ضربة للإخوان.. قناة إسرائيلية تكشف الدولة العربية التالية في مسيرة التطبيع

إسرائيل تعلن افتتاح أول مدرسة يهودية في دبي العام المقبل

بعد التطبيع مع إسرائيل.. الإمارات تتعرض لهجوم إلكتروني خطير

ترشيحاتنا

بصوتها المميز.. كارمن سليمان تبدع في غناء "أخيرا قالها" .. شاهد

30 سلالة من كورونا .. باحث في الفيروسات: الالتزام بالكمامة أفضل من أي لقاح في العالم

بدءًا من الأحد.. الجيزة تقرر تخفيض العاملين لـ 50% لمواجهة كورونا

بعد تصدرها تريند .. أجرأ إطلالات شيري عادل تبرز أنوثتها

للفطار والغداء والعشاء .. أفضل روتين لخسارة الوزن

نذرت صلاة ركعتين طول العمر .. ولم ألتزم بالنذر أمين الفتوى يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول اللوز في الفطار ؟

للفطار والغداء والعشاء .. أفضل روتين لخسارة الوزن

لمرضى كورونا .. اختبار منزلي للكشف عن فقدان حاستي التذوق والشم