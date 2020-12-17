أكثر من 50000 إسرائيلي يزورون الإمارات فعليا منذ التطبيع

زار أكثر من 50 ألف إسرائيلي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اتفاقية التطبيع الأخيرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لتقرير نُشر الأسبوع الجاري في صحيفة واشنطن بوست.





هذا الرقم هو نتيجة أسبوعين فقط من الرحلات التجارية المفتوحة بين البلدين، والتي وافقت على فتح بوابات الدبلوماسية والسياحة في اتفاق تاريخي تم توقيعه في أغسطس، وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يزور عشرات الآلاف غيرهم خلال عطلة حانوكا.





كما ذكر التقرير أن مركز الجالية اليهودية في دبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، زاد عدد موظفيه من خمسة إلى "حوالي 30" موظفًا ، وأن ما يقرب من 150 مطعمًا قد بدأوا في تقديم طعام الكوشر، ويخطط المركز لبناء ميكفة "تليق بمعايير دبي الفاخرة".





وقال الحاخام مندل دوشمان، الذي يعمل في مركز التنسيق المشترك: "من المحتمل أن تكون أجمل مكان في العالم".





وحذر مسؤولون من توقع عودة مئات الإسرائيليين من الإمارات وهم مصابون بفيروس كورونا، و هذا ما يبدو عليه السلام الحقيقي في الشرق الأوسط.





وكانت اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات، والتي سبقت اتفاقيات أخرى مع البحرين والسودان والمغرب، لحظة فاصلة في علاقة الدولة اليهودية بالعالم العربي.



