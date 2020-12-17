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أخبار العالم

عملية قرصنة ضخمة لشبكات الطاقة الأمريكية والأمن النووي.. تفاصيل

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:10 م
قرصنة ألكترونية
قرصنة ألكترونية
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شيماء مصطفى
أكدت وزارة الطاقة الأمريكية والإدارة الوطنية للأمن النووي، اليوم الخميس، تعرض شبكاتهما لعملية قرصنة إلكترونية.

ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قال مسؤولون مطلعون إن لدى وزارة الطاقة والإدارة الوطنية للأمن النووي، أدلة على أن مخترقين وصلوا إلى شبكاتهما كجزء من عملية تجسس واسعة النطاق أثرت على ما لا يقل عن ست وكالات فيدرالية.

وحسب الصحيفة الأمريكية، بدأ مسؤولو وزارة الطاقة والإدارة الوطنية تنسيق الإخطارات حول خرق هيئات الرقابة في الكونجرس بعد أن أطلعهم روكي كامبيون، كبير مسؤولي المعلومات في وزارة الطاقة عن الأمر.

وأشارت إلى أنهم وجدوا أعمالًا مشبوهًا واختراق لشبكات تابعة للجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) ومختبرات سانديا ولوس ألاموس الوطنية في نيو مكسيكو وواشنطن، ومكتب النقل الآمن ومكتب ريتشلاند الميداني التابع لوزارة الطاقة. 

وقال المسؤولون إن الهاكرز تمكنوا من إحداث المزيد من الضرر في لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية مقارنة بالوكالات الأخرى، لكن لم يتحدثوا عن الأمر بالتفصيل.

وأضافوا أن المحققين الفيدراليين قاموا بتمشيط الشبكات في الأيام الأخيرة لتحديد ما الذي تمكن المتسللون من الوصول إليه أو سرقته.

وما زال المسؤولون في وزارة الطاقة لا يعرفون ما إذا كان هؤلاء الهاكرز تمكنوا من الوصول إلى أي شيء، مشيرين إلى أن التحقيق مستمر وقد لا يعرفون الحجم الكامل للضرر لأسابيع.
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