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رياضة

على مسئولية مدحت شلبي: وليد العطار يرأس اللجنة الثلاثية لـ اتحاد الكرة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:45 م
مدحت شلبي
مدحت شلبي
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عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي مدحت شلبي عن موقف اللجنة الخماسية القائمة بعمل اتحاد الكرة التي يرأسها عمرو الجنايني، ويعدد الإنجازات التي قامت بها هذه اللجنة. 

وعرض شلبي خلال برنامجه مساء اون خطاب الفيفا الذي تم إرساله لاتحاد الكرة يخص توجيه الشكر للجنة الخماسية الحالية وتسليمهم مهام عملهم في يناير المقبل. 

وقال شلبي إن، سوف يشكل جمعية عمومية عقب تولي وليد العطار رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم أو اللجنة الثلاثية التي ستقوم بعمل رئاسة الجبلاية، وسوف يعاونه اسمان لم يعلن عنهما حتى الآن. 

وأضاف شلبي أن، عمرو الجنايني لم نر منه سوى إنجازات وتحقيق كل ما يفيد الكرة المصرية، فقد استقدم خاصية الـ VAR، ووحد كرة للدوري المصري، وصنع لوجو خاصا بالبطولة ولم نر منه سوى مصلحة الكرة المصرية. 

وأشار شلبي إلى أن، ما يعيب عمرو الجنايني هو حب السلطة والمنصب، فإنه كان يرغب في التواجد بهذا المنصب لأطول فترة ممكنة وهذا ما شهدته في توليه منصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.
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