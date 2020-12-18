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مرأة

بعد انفصالها عن عمرو دياب .. أول ظهور لـ دينا الشربيني بقص شعرها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ صورة جديدة للفنانة دينا الشربيني التي ظهرت فيها  مؤخرا بعد فترة كبيرة من الجدل والغياب، وظهرت بصحبة محمد سليمان عبدالمالك، مؤلف مسلسلها الجديد «قصر النيل» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2021.

وتألقت دينا الشربيني؛ بملامح مختلفة وأول ما قامت به هو قص شعرها جرسون وبدون مكياج.

كما ظهر بصحبة دينا الشربيني، المخرج خالد مرعي، وعلى الرغم من أن الصورة لم تظهر فيها «الشربيني» بكامل جسدها ولم يستدل إن كان بطنها ممتلئا أم لا، إلا أن ظهورها هذا والإعلان عن المسلسل ينفي تماما شائعات حملها من الهضبة عمرو دياب، التي انتشرت مؤخرا.

ولوحظ على البوستر الدعائي الأول لألبوم الهضبة عمرو دياب «يا أنا يا لأ»، أنه لم يرتد دبلة زوجته الفنانة دينا الشربيني، وانتزعها من يده بعد فترة طويلة من حرصه على ارتدائها في شتى المناسبات، ما أكد بشكل كبير حدوث الطلاق بينهما بعد فترة كبيرة من الجدل.

وأكدت الصورة أخبار طلاق الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، خاصة وأن الأخيرة لم تقم بتهنئته على الألبوم مثلما اعتادت على تقديم التهاني له في كل مناسباته، وحضورها معه في كل المناسبات العامة والخاصة. 

يأتي ذلك تزامنًا مع طرح الصفحة الرسمية لـ عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الاسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمة إحدى شركات المحمول. 

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وكانت حالة كبيرة من الجدل قد أثيرت في الفترة الحالية، بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة. 
بعد انفصالها عن عمرو دياب .. أول ظهور لـ دينا الشربيني بقص شعرها
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