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فن

شواهد تؤكد صحة الخبر.. دينا الشربيني حامل من عمرو دياب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:40 ص
صدى البلد
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الحالية، بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة. 

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ويرصد "صدى البلد"، فيما يلي 3 شواهد ترجّح الأخبار المُتداولة حول حمل دينا الشربيني

1- امتناع دينا الشربيني، عن الظهور على السوشيال ميديا، أو في المناسبات يشير إلى احتمالية حملها من عمرو دياب، وأنها تفضل عدم الظهور حتى لا تظهر ببطن ممتلئ، فكان آخر ظهور لها قبل أكثر من 3 أشهر. 

2- عدم رد دينا الشربيني، على أخبار حملها يرجّح أيضًا احتمالية حملها من عمرو دياب، وكذلك موقف الأخير المماثل. 

3- تأخير طرح ألبوم عمرو دياب، لأكثر من مرة يشير أيضًا إلى احتمالية صحة الأخبار المُتداولة حول عدم استقرار علاقته مع دينا الشربيني بسبب الحمل. 

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كانت إحدى المجلات اللبنانية نشرت خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشربيني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة مؤخرًا عن انفصالهما لأسباب غير مُعلنة.

المجلة لم تكتف بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقته بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعًا ما، تأكيدًا لخبر حملها حسب المجلة.

"صدى البلد" تواصل مع مصدر مُقرّب من الفنان عمرو دياب لتأكيد أو نفي الخبر، لكنه رغم قربه من الهضبة نفى علمه بصحة الخبر، ولم يستطع تأكيده، ولكنه لم ينفه أيضًا.
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