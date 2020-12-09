شواهد تؤكد صحة الخبر.. دينا الشربيني حامل من عمرو دياب

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الحالية، بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني ، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.





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ويرصد "صدى البلد"، فيما يلي 3 شواهد ترجّح الأخبار المُتداولة حول حمل دينا الشربيني





1- امتناع دينا الشربيني ، عن الظهور على السوشيال ميديا، أو في المناسبات يشير إلى احتمالية حملها من عمرو دياب ، وأنها تفضل عدم الظهور حتى لا تظهر ببطن ممتلئ، فكان آخر ظهور لها قبل أكثر من 3 أشهر.





2- عدم رد دينا الشربيني، على أخبار حملها يرجّح أيضًا احتمالية حملها من عمرو دياب، وكذلك موقف الأخير المماثل.





3- تأخير طرح ألبوم عمرو دياب، لأكثر من مرة يشير أيضًا إلى احتمالية صحة الأخبار المُتداولة حول عدم استقرار علاقته مع دينا الشربيني بسبب الحمل.





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