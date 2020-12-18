وسائل إعلام: شركة مايكروسوفت تتعرض لحملة قرصنة ضخمة

كشفت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن عملاقة التكنولوجيا مايكروسوفت، تعرضت لهجوم سيبراني واسع في إطار الهجوم الشامل ضد الهيئات الاتحادية في الولايات المتحدة.





وفي وقت سابق أمس الخميس، قال مسئولون في الإدارة الأمريكية إن شبكات وزارة الطاقة وإدارة الأمن النووي الوطنية، التي تدير مخزون الأسلحة النووية في البلاد، تعرضت للاختراق.





ونقل موقع "بوليتيكو" عن مسئولين مطلعين بشكل مباشر على الأمر، قولهم إن لدى الوزارة والإدارة أدلة على أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى شبكاتهم كجزء من حملة إلكترونية ضخمة أثرت على ما لا يقل عن ست وكالات فيدرالية.





وبدأ مسئولو الوزارة وإدارة الأمن النووي الوطنية، الخميس، تنسيق الإخطارات حول الخرق مع هيئات الرقابة المعنية في الكونغرس بعد إطلاع روكي كامبيون، كبير مسؤولي المعلومات في وزارة الطاقة على الأمر.





ووجد المسئولون نشاطا مشبوها في شبكات تابعة للجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية، ومختبري سانديا ولوس ألاموس الوطنية في نيومكسيكو وواشنطن، ومكتب النقل الآمن، ومكتب ريتشلاند الميداني بوزارة الطاقة.



