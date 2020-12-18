لهذا السبب تركت فتاة سيشن سقارة مهنة التمريض





وقالت إنها درست في كلية التمريض و لكنها لم تتأقلم مع الوضع العام لها في الكلية لأنها لم تجد نفسها فى مهنة التمريض فتؤكد انها من صغرها عشقت التصوير.





وتتابع قائلة انها في وقت دراستها كانت تعمل كموديل للملابس و قررت بعد انهاء دراستها الاتجاه للعمل كموديل و التصوير و ترك مهنة التمريض.





وتضيف قائلة ان الناس ترسخت في أفكارهم فكرة ان الموديل يجب ان يكون وزنها من ٥٠ الى ٦٠ كيلو و لا يعترفون بفكره الكيرڤى موديل و هذا سبب تفاقم ازمة السيشن.





ويذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.

كشفت الموديل "سلمى الشيمي" المعروفة بفتاة سقارة عن دراستها فى كلية التمريض و حقيقة تركها للمهنة.https://m.youtube.com/watch?v=DHud_RSrj_o&list=LL&index=3https://m.youtube.com/watch?v=noyl3QqdOk0&list=LL&index=2https://m.youtube.com/watch?v=4njvAk3p2Qs&list=LL&index=1