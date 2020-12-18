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أخبار العالم

مليون و500 ألف جرعة.. العراق تكشف موعد استقبال لقاح كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:19 م
لقاح ضد كورونا -
لقاح ضد كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
 
اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة ان لقاح (فايزر) المضاد لفيروس (كورونا المستجد) سيصل الى العراق في الربع الثاني من العام المقبل.

وأفادت  وكالة الانباء العراقية الرسمية عن الوزارة ترجيحها أن تبرم اتفاقا مع الشركة خلال الايام المقبلة لاستيراد مليون و500 الف جرعة من اللقاح.

وذكرت الوكالة ان ذلك يأتي في وقت تتواصل فيه المباحثات مع شركات اخرى لاستيراد لقاحاتها شريطة اعتمادها دوليا.

يذكر ان العراق يسجل معدلات تفوق الالف اصابة يوميا بفيروس (كورونا) فيما تجاوز اجمالي الاصابات منذ انتشار الجائحة نصف مليون مصاب.

وكانت اللجنة المهنية التابعة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في وقت سابق قد وافقت، على لقاح فايزر ومنحته الضوء الأخضر، وسجلت بذلك معلما تاريخيا وهاما في مكافحة الوباء العالمي، وجاء قرار اللجنة المهنية في مقر إدارة الغذاء والدواء بولاية ماريلاند بالموافقة على اللقاح الذي طورته شركة فايزر بعد مناقشات مطولة وتصويت مثير، ومن المقرر منح الموافقة الرسمية قريبا، والتطعيم ضد فيروس كورونا في أنحاء العالم.

جاء هذا الترخيص بالاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالجائحة مع أكثر من 15 مليون إصابة مسجلة وما يقرب من 290 ألف وفاة، ويُنتظر أن تصدر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرا من الحساسية، أسوة ببريطانيا بعد أن برزت على اثنين من عمال الرعاية الصحية عوارض حساسية ما اضطرهما لتلقي علاج.

وتظهر البيانات أن اللقاح يعطي نتائج تفوق التطلعات، فالجرعة الأولى تبدأ بتأمين حماية بعد عشرة أيام على تلقيها، ثم الجرعة الثانية بعد 21 يوما تخفض خطر التقاط كوفيد-19 بنسبة 95%، بالمقارنة مع شخص لم يتلق اللقاح، وتتسابق الشركات للتوصل إلى لقاح مضاد للفيروس الذي أودى بأكثر من 1,5 مليون شخص وأصاب أكثر من 68 مليونا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019.

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