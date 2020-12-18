ضبط ٥ عناصر إجرامية بحوزتهم بنادق اليه واسلحة بيضاء بالبحيرة





أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (5 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) سبق إتهامهم ومطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا (سرقة – سرقة بالإكراه – سلاح نارى – إستعراض قوة – مخدرات – إطلاق أعيرة نارية – سلاح أبيض – هتك عرض – ضرب – بلطجة) بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ، مُتخذين من منزل كائن بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون .. مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وترددهم عليه بسيارة ملاكى.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى .. أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 قطعة سلاح أبيض "مطواة" – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة - 8 هواتف محمولة - مبلغ مالى) ، وكذا سيارة ملاكى، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهم الإجرامى



