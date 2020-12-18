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ديني

نائب محافظ دمياط: القيادة الواعية تولي المساجد عناية خاصة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:11 م
نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط خلال افتتاح المساجد الجديدة
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محمود ضاحي
 شهد الدكتور إسلام إبراهيم نائبا عن منال عوض محافظ دمياط ، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة افتتاح عدد من المساجد  الجديدة، وأدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد  المدينة المنورة بدمياط الجديدة ، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ محمد سلامة تحت عنوان : ” الوقاية خير من العلاج ” .  

 وأشاد نائب المحافظ بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد، مؤكدًا أن  الطراز المعماري للمساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى ، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة ، وأن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وأشاد بالتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.  

وشهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة، وسط فرحة غامرة من الأهالي، افتتاح مسجد نور الإسلام  بالعتوة القبلية بمركز قطور بالمحافظة اليوم الجمعة، وقام بأداء خطبة الجمعة الشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية تحت عنوان :  ” الوقاية خير من العلاج “.  

ووجه المحافظ التحية والشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، وتهيئتها للمصلين بنظافتها والعناية بها ، مؤكدا أن الافتتاحات التي شهدتها المساجد في هذه الفترة الوجيزة سابقة تحسب لوزارة الأوقاف ، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد وعمارتها.

كما أشاد المحافظ، بالتزام أبناء المحافظ بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.  
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