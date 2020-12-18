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أخبار العالم

بعد إصابته بكورونا.. ماكرون يوجه رسالة من العزل الصحي.. فيديو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:24 م
ماكرون يوجه رسالة
ماكرون يوجه رسالة للفرنسيين من العزل الصحي
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قسم الخارجي
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة خاصة من العزل الذي يخضع له في المقر الرئاسي بفرساي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

ونشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقطع فيديو يتحدث خلاله من داخل عزل كورونا قائلا إنه أصيب بالفيروس منذ أمس الخميس، ويخضع للعزل الصحي وفقا للإجراءات المتبعة.

واضاف ماكرون في مقطع مصور أن الإليزيه أبلغ جميع من كانوا على اتصال به خلال الـ48 ساعة الماضية، لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

واعترف ماكرون أنه التقى على مدار الأيام الماضية بعدد كبير من المسؤولين السياسيين والحكوميين، وأيضا عدد من القادة الأوروبيين، فضلا عن مستشاريه وأفراد عائلته.

ووجه ماكرون رسالة شكر إلى الجميع على الدعم والتضامن الذي لمسه خلال اليوم الماضي، موضحا أ،ه بحالة صحية جيدة.

وقال ماكرون إنه يعاني من بعض الأعراض مثل الإرهاق والصداع، لكنه أكد استمراره العمل من داخل العزل الصحي.

وطالب الرئيس الفرنسي جميع المواطنين بالالتزام بالتدابير الاحترازية اللازمة وارتداء الكمامات منعا لتفشي عدوى كورونا وزيادة عدد المصابين، وأكد ماكرون أنه رغم التزامه بتلك الإجراءات أصيب بالفيروس، لذلك يجب على الجميع توخي الحذر.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الخميس إصابة ماكرون بفيروس كورونا، ودخوله في عزل صحي لمدة 7 أيام، حيث يقيم في المقر الرئاسي بمدينة فرساي، كما يخطط الرئيس الفرنسي لمواصلة عمله من داخل العزل.
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