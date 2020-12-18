رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ مساعد البابا تواضروس بأعياد الميلاد

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة ومساعد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.





وقالت الجامعة في بيان إن قنصوة، قدم التهنئة للأنبا بافلى والأقباط بمناسبة العام الميلادى الجديد وعيد الميلاد المجيد، وناقشا ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتعميق قيم الانتماء لدى الشباب، وترسيخ الأفكار والمبادئ الأخلاقية كاحترام الرأي الآخر وثقافة الاختلاف وغيرها من المبادئ السامية.

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وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أهمية الاتجاه إلى نظام التعليم الإلكتروني والذكي باعتباره مستقبل التعليم الذى يتيح للدارسين الحصول على الدرجات العلمية المختلفة وفق ضوابط محددة، كما تتيح فرص التعليم المستمر وفقًا لمتطلبات الجودة الشاملة.

وخلال لقائه مع الدكتور مصطفى نور الدين حسن، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أكد قنصوة حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية كأول مؤسسة أكاديمية متخصصة في توفير خدمات تعليمية فى مجال إدارة الجودة الشاملة عبر التعليم الذكي في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم الجمعة، إن الدكتور مصطفى نور الدين حسن شدد على حرص جامعة حمدان بن محمد الذكية بالإمارات على التعاون مع جامعة الإسكندرية العريقة وأهمية كأحد جوانب تفعيل الشراكة بين الدولتين الشقيقتين في مجالات التعليم.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد فاروق منسق البرنامج المشترك بين الجامعتين، والذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين الجامعتين والتي تهدف الي طرح برامج دراسات عليا مشتركة بين الجامعتين بنظام التعليم الهجين.

وتناول اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة بالاستعداد لبدء الدراسة في برنامج ماجستير "الابداع وإدارة التغيير" والذي تم إطلاقه مؤخرًا، تفعيل برامج دراسات عليا جديدة في مجالات التميز المؤسسي وريادة الأعمال، و برنامج ماجستير "الابداع وإدارة التغيير" هو برنامج مميز يُطرح لأول مرة في مصر ومدته ثلاثة فصول دراسية فقط (عام ونصف)، وهو معتمد من المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية ويهدف إلى تطوير المهارات القيادية من أجل دعم الابداع وإدارة التغيير في المنظمات.

كما يستهدف القيادات الحالية والمستقبلية في المنظمات التي تسعى إلى التميز في ضوء التغيرات العالمية وتوجهات الدولة، ونظام الدراسة بالبرنامج يشمل حضور محاضرات بالإضافة الي جزء يتم عن طريق التعليم الالكتروني.

واقترح قنصوة تنظيم لقاء مشترك مع الشركات الكبرى بالإسكندرية للتعريف بهذه البرامج التنافسية بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بها.