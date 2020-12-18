ضربة موجعة.. إصابة عمرو السولية أثناء إحماء الأهلي

دفع المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بـ حمدي فتحي بدلا من عمرو السولية بعد الاصابه التي لحقت به اثناء عملية الاحماء قبل بداية المباراة .



