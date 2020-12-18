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رياضة

ضربة موجعة.. إصابة عمرو السولية أثناء إحماء الأهلي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:13 م
عمرو السولية
عمرو السولية
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حسن العمدة
دفع المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بـ حمدي فتحي بدلا من عمرو السولية بعد الاصابه التي لحقت به اثناء عملية الاحماء قبل بداية المباراة .

ويغيب موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي عن مباراة اليوم لإصابته بفيروس كورونا ويغيب ايضا خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة عن التواجد عن لقاء اليوم لإصابته أيضا بـ كورونا.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي


الدفاع: علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هاني.

الوسط الدفاعي: حمدي فتحي بدلا من "عمرو السولية" - أليو ديانج.

الوسط الهجومي: جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - كهربا.

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي - محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق - حمدي فتحي - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان.

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