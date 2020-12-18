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محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد إنشاءات محطة مياه الشاورية والوحدة الصحية بالحلفاية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:30 م
نائب محافظ قنا يتفقد
نائب محافظ قنا يتفقد إنشاءات محطة مياه الشاورية
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يوسف رجب

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من المنشآت والوحدات الصحية، لمتابعة سير العمل، بدأها بمتابعة انشاءات  محطة مياه الشرب بقرية الشاورية بمركز نجع حمادي.


أوضح نائب المحافظ، بأن المحطة تبلغ طاقتها الانتاجية ٢٠٠٠ لتر مكعب / يوم وتبلغ التكلفة الاجمالية لها حوالي ٨ مليون و ٩٠٠ الف جنيه وسوف تخدم أهالي قريتي الشاورية والرئيسية.


أشار نائب المحافظ، إلى أن ذلك يأتى  فى إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة و قدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه وتوفير حياة لائقة للمواطن القنائى.


كما أجرى نائب المحافظ، جولة تفقدية بوحدة صحة الأسرة بقرية الحلفاية بحري بمركز نجع حمادي ضمن الوحدات التي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة في اليوم لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة ومدى الالتزام والانضباط وحسن التعامل مع المرضى.


شدد عمر، على ضرورة انتظام تواجد الأطباء والتمريض لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى كما تابع الموقف الحالي للمستلزمات والأدوية والأمصال واللقاحات الطبية موجها بتوفير النواقص منها في أسرع وقت ممكن.


و أكد عمر، أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتوفير خدمة طبية لائقة بالمواطن القنائي.


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نائب محافظ قنا يتفقد إنشاءات محطة مياه الشاورية والوحدة الصحية بالحلفاية
نائب محافظ قنا يتفقد إنشاءات محطة مياه الشاورية والوحدة الصحية بالحلفاية
نائب محافظ قنا يتفقد إنشاءات محطة مياه الشاورية والوحدة الصحية بالحلفاية
نائب محافظ قنا يتفقد إنشاءات محطة مياه الشاورية والوحدة الصحية بالحلفاية
نائب محافظ قنا يتفقد إنشاءات محطة مياه الشاورية والوحدة الصحية بالحلفاية
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