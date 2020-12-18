لمدة موسم واحد .. الزمالك يجدد عقد فرجاني ساسي |تفاصيل

توصل مسئولو الكرة بنادي الزمالك مع الدولي التونسي فرجاني ساسي ومهند عون وكيله إلى تجديد تعاقد ساسي مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.





وتم الاتفاق على تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك لمدة موسم واحد مقابل مليون و550 ألف يورو.





وأكد مصدر مطلع أن توقيع العقود مع اللاعب سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل مباراة الأهلي نهاية الشهر الجاري في بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء يوم 28 ديسمبر على ستاد برج العرب.





أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "" عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويستضيف الزمالك الجولة كاملة في مصر بعد الاتفاق مع الفريق التشادي حيث تقام مباراة الذهاب يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.



