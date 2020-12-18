تعرية سيدة الكرم.. النائب العام يتدخل بعد براءة 3 متهمين.. الرئيس السيسي اعتذر لها

وكانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكمها برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ " سيدة الكرم "بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016 .

















شمل الحكم تبرئة "نظير.ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات.









وقالت سعاد ثابت الشهيرة إعلاميا بـ«سيدة الكرم» المجني عليها في واقعة التعرية، التي وقعت عام 2016 بقرية الكرم بأبو قرقاص جنوب المنيا، إنها سعيدة بمبادرة المستشار حمادة الصاوي النائب العام بتكليف المكتب الفني بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين.









وأضافت قائلة في تصريحات خاصة لصدى البلد : أنني انتظرت أن أحصل على حقي بالقانون، وحينما صدر حكم غيابي سابق على المتهمين الثلاثة بالسجن 10 سنوات، شعرت بالأسف والحزن لأن هذا العقاب لا يتناسب مع الذنب الذي اقترفوه.









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وقالت سيدة الكرم: إحنا أسرة مش بتعمل العيب، ومش بنغلط في حد، وعمرنا ما عملنا حاجه وحشه، لكن المتهمين عملوا كدا نكاية في ابنائي.









ولفتت إلى أنها منذ وقوع الحادث تركت قريتها ولم تعد لها مرة أخرى، إذ تقيم بقرية أخرى.









وقالت، إن المتهمين في الواقعة أحرقوا منزلها، وقاموا بأعمال سلب ونهب ورغم ذلك لم تبال أو تتأثر بتلك الوقائع.





وأوضحت سعاد أنها تعرضت للاعتداء بالضرب وقت الحادث، وتدخل من وصفتهم بأولاد الحلال وستروها بملابسهم، وانتظرت أن أحصل على حقي بالقانون، وحينما صدر حكم غيابي سابق على المتهمين الثلاثة بالسجن 10 سنوات، شعرت ان هذا العقاب لا يتناسب مع الذنب الذي اقترفوه





وقالت «سعاد»: «صوتي وصلته للعالم كله، وما زلت أعيش على أمل أن آخذ حقي، ولو صدر ضد المتهمين حكم بالسجن 100 سنة، لا يعوض كسرتي أنا وأسرتي في الشارع، لو كانوا ولعوا في كل الدنيا وسرقوا ونهبوا، ده كله ميجيش حاجة".





ومن جانبه قال إسماعيل سيد محامي المتهمين أن أوراق القضية تؤكد عدم وجود دليل على التعريه ولذلك حكم القاضي بالبراءة لعدم وجود أي دليل يثبت صحة الواقعة وأن القضية متداولة منذ ٤ سنوات ولا يوجد دليل واحد يؤكد صحة كلام السيدة سعاد.





وأضاف إسماعيل سيد أن الواقعة لو كانت صادقة حقيقية ما كنت ترافعت في القضية أبدا، لأن مبادئ أي محام وشهامته تقول لا يمكن أن يترافع في قضية مثل ذلك.





قال الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس اننا حاليا نشعر بالراحه لمبادرة المستشار حمادة الصاوي النائب العام بتكليف المكتب الفني بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين وسلك كافة الإجراءات القانونية

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وقال الأنبا مكاريوس في تصريحات خاصة لصدى البلد : اننا تقابلنا مع السيدة سعاد وطيبنا خاطرها وأعلمناها بوجود فرصة أخيرة وهي النقض وسيبدأ المحامون في مباشرة ذلك، وفور علمنا بقرار المستشار النائب العام استشعرنا الراحة".



وتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى السيد المستشار حماده الصاوي النائب العام والذي أمر بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم"

وأمر بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه. واعربت الدكتوره مايا مرسي عن عميق سعادتها وامتنانها لقرار النائب العام العادل والمنصف، مثمنة الدور الذي تقوم به النيابة العامة لحماية المرأة والحفاظ علي حقوقها مشيرة أن المجلس علي أتم استعداد لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيده الكرم مع توفير مكتب الشكاوي المساعدة القانونية للمجني عليها متي طلبت ذلك، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ ، وفقا للمادة رقم (٧) بند ١٢، ١٣ واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها الى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنيه وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وابلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة



بدأت القضية فى 20 مايو 2016 باشتباكات عنيفة بين مسلمي وأقباط قرية الكرم بسبب وجود علاقة غير شرعية بين نجل السيدة العجوز المعتدي عليها وبين سيدة مسلمة من سكان القرية، على اثرها تجمهر عدد من مسلمي القرية أمام منزل الشاب القبطى واحرقوا منزله و7 منازل أخرى للقرية.





وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق 25 متهمًا، من المتورطين في أحداث فتنة قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص بجنوب المنيا، إلي محكمة الجنايات، وتم إرسال القضية إلي مأمورية استئناف بني سويف لتحديد أولي جلسات المحاكمة.



ويبلغ عدد المتهمين المحالين 25، وجهت لهم النيابة العامة تهم التجمهر وإحراق منازل مواطنين، والإتلاف العمدي، وإحراز أسلحة نارية، كما تم نسخ 4 وقائع من الجناية الأساسية،



وقضت محكمة جنح مركز أبو قرقاص في المنيا، بحبس عطية دانيال عطية وشهرته "أشرف" نجل سعاد ثابت المعروفه إعلاميًا بسيدة الكرم ونجوي رجب فؤاد ربة منزل، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ لكل منهما في قضية إتهامهما بممارسة الزنا.



وقال إسماعيل سيد محامي المدعي بالحق المدني، أن المحكمة ألزمت المتهمين بدفع مبلغ مليون جنيه كتعويض مؤقت في قضية "دعوي الزنا"، التي أقامها موكله ضد زوجته وشخص آخر، مضيفًا أن القضاء النزيه أنصف موكله، وأنه لا صوت يعلو فوق صوت الحق.



كان نظير إسحاق أحمد، أقام دعوي ضد عطية دانيال، وشهرته أشرف، وهو ابن سعاد ثابت المعروفة إعلاميًا "بسيدة الكرم"، ونجوى رجب، وهي زوجة مقيم دعوى الزنا، علي خلفية الأحداث التي وقعت بين عائلة مسلمة وأخري مسيحية في القرية.



يذكر أن قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص شهدت في يوم 20 من شهر مايو من عام 2016 اشتباكات عنيفة بين مسلمين وأقباط على خلفية ما تردد عن وجود علاقة بين ربة منزل مسلمة وشخص مسيحي هو نجل السيدة التي تقدمت ببلاغ تتهم فيه آخرين بتجريدها من ملابسها، وأسفرت الأحداث وقتها عن حرق 4 منازل ومحل أدوات كهربائية.



وترجع أحداث الواقعة الى تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بوقوع اشتباكات بين مسلمين وأقباط بقرية الكرم بأبوقرقاص ، وعلى الفور انتقل العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية إلى مكان الحادث لفحص البلاغ ، حيث تبين وقوع إشتباكات بالقرية بسبب وجود علاقة عاطفية بين أشرف . د 30 سنة قبطي صاحب محل أدوات منزلية، وربة منزل مسلمة 32 سنة، مما أثار حفيظة زوجها وقام بتطليقها.



وإثر ذلك تجمهر عدد من مسلمي القرية أمام منزل الشاب القبطى واحرقوا منزله و7 منازل أخرى للقرية من بينهم 3 منازل للمسلمين امتدت إليها النيران ومخزن بلاستيك ملك لأحد الاقباط ، كما أصيب كل من عطية عياد فرج 58 سنة ونجله عياد 30 سنة عامل بكدمات وجروح ، وقام المهاجمون بتجريد سيدة قبطية من ملابسها لولا تدخل عقلاء القرية ، وبانتقال المقدم علاء جلال رئيس مباحث ابوقرقاص ، والرائد علاء الأمير معاون المباحث، و ألقي القبض على 5 متهمين وجار ضبط باقي المتهمين من مثيري الشغب وتم فرض كردون أمني حول القرية وتحرر محضر بالواقعة.



وكانت النيابة العامة بمركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا قد استمعت حينها بإشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، إلى أقوال سعاد ثابت 70 سنة السيدة القبطية المجني عليها فى أحداث قرية الكرم بالمنيا.



وقالت المجنى عليها في أقوالها تعرضت للسحل وتجريدي من ملابسي على يد مجموعة من القرية ولم يراعوا سنى وعجزى، وذلك على خلفية حدوث إشتباكات وحالة من التوتر بين مسلمي وأقباط القرية بسبب وجود علاقة غير شرعية بين نجلي وبين سيدة مسلمة من سكان القرية.



وأضافت المجني عليها في أقوالها أنها تعرضت للانتهاك يوم 20 مايو 2016 ، ولم يكن هناك نية للإبلاغ عما حدث لها خوفا من الفضيحة والتشهير. وقضت محكمة جنح مركز أبو قرقاص في المنيا، بحبس عطية دانيال عطية وشهرته "أشرف" نجل سعاد ثابت المعروفه إعلاميًا بسيدة الكرم ونجوي رجب فؤاد ربة منزل، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ لكل منهما في قضية إتهامهما بممارسة الزنا.وقال إسماعيل سيد محامي المدعي بالحق المدني، أن المحكمة ألزمت المتهمين بدفع مبلغ مليون جنيه كتعويض مؤقت في قضية "دعوي الزنا"، التي أقامها موكله ضد زوجته وشخص آخر، مضيفًا أن القضاء النزيه أنصف موكله، وأنه لا صوت يعلو فوق صوت الحق.كان نظير إسحاق أحمد، أقام دعوي ضد عطية دانيال، وشهرته أشرف، وهو ابن سعاد ثابت المعروفة إعلاميًا "بسيدة الكرم"، ونجوى رجب، وهي زوجة مقيم دعوى الزنا، علي خلفية الأحداث التي وقعت بين عائلة مسلمة وأخري مسيحية في القرية.يذكر أن قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص شهدت في يوم 20 من شهر مايو من عام 2016 اشتباكات عنيفة بين مسلمين وأقباط على خلفية ما تردد عن وجود علاقة بين ربة منزل مسلمة وشخص مسيحي هو نجل السيدة التي تقدمت ببلاغ تتهم فيه آخرين بتجريدها من ملابسها، وأسفرت الأحداث وقتها عن حرق 4 منازل ومحل أدوات كهربائية.وترجع أحداث الواقعة الى تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بوقوع اشتباكات بين مسلمين وأقباط بقرية الكرم بأبوقرقاص ، وعلى الفور انتقل العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية إلى مكان الحادث لفحص البلاغ ، حيث تبين وقوع إشتباكات بالقرية بسبب وجود علاقة عاطفية بين أشرف . د 30 سنة قبطي صاحب محل أدوات منزلية، وربة منزل مسلمة 32 سنة، مما أثار حفيظة زوجها وقام بتطليقها.وإثر ذلك تجمهر عدد من مسلمي القرية أمام منزل الشاب القبطى واحرقوا منزله و7 منازل أخرى للقرية من بينهم 3 منازل للمسلمين امتدت إليها النيران ومخزن بلاستيك ملك لأحد الاقباط ، كما أصيب كل من عطية عياد فرج 58 سنة ونجله عياد 30 سنة عامل بكدمات وجروح ، وقام المهاجمون بتجريد سيدة قبطية من ملابسها لولا تدخل عقلاء القرية ، وبانتقال المقدم علاء جلال رئيس مباحث ابوقرقاص ، والرائد علاء الأمير معاون المباحث، و ألقي القبض على 5 متهمين وجار ضبط باقي المتهمين من مثيري الشغب وتم فرض كردون أمني حول القرية وتحرر محضر بالواقعة.وكانت النيابة العامة بمركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا قد استمعت حينها بإشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، إلى أقوال سعاد ثابت 70 سنة السيدة القبطية المجني عليها فى أحداث قرية الكرم بالمنيا.وقالت المجنى عليها في أقوالها تعرضت للسحل وتجريدي من ملابسي على يد مجموعة من القرية ولم يراعوا سنى وعجزى، وذلك على خلفية حدوث إشتباكات وحالة من التوتر بين مسلمي وأقباط القرية بسبب وجود علاقة غير شرعية بين نجلي وبين سيدة مسلمة من سكان القرية.وأضافت المجني عليها في أقوالها أنها تعرضت للانتهاك يوم 20 مايو 2016 ، ولم يكن هناك نية للإبلاغ عما حدث لها خوفا من الفضيحة والتشهير.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على واقعة سيدة "الكرم" بمحافظة المنيا، قائلًا: " لا نقبل الاساءة لسيدة مصرية، كل سيدات مصر لهن منا كل التقدير والاحترام والاعزاز والمحبة، الكلام ده مش مجاملة ليهم، لأنه لا يليق ابدا إن اللي حصل ده يحصل في مصر ويتكرر مرة تانية"، مُضيفًا: "احنا كلنا واحد كلنا مصريين لينا حقوق متساوية وعلينا واجبات متساوية".



وأضاف "الرئيس"، خلال كلمته بافتتاح مشروع مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات بالمقطم،: "أي حد هيغلط مهما كان عدده هيتحاسب بالقانون، أرجو أن السيدة المصرية ما تخدش على خاطرها ولا هي ولا كل سيدات مصر"، ُمضيفًا: "ارجوا انكم تتأكدوا اننا في مصر نكن لكم الاحترام والتقدير، ولا نقبل أن ينكشف سترنا بأي شكل لأي سبب".