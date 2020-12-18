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رياضة

الأهلي في الصورة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:39 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق الأهلي فوزا مستحقا على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة 49 عن طريق محمد شريف بعد تمريرة رائعه من علي معلول ليتوغل ويراوغ حارس مرمي غزل المحلة ويسددها بإتقان لتسكن الشباك .

وأضاف الاهلي الثاني فى الدقيقة 69 عن طريق كهربا من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

وجاء الهدف الثالث لـ الاهلي فى الدقيقة 80 عن طريق محمد شريف بعد خروج خاطئ من البيشبيشي حارس مرمي غزل المحلة وليمررها قفشة لـ شريف فيسددها علي الفور ، معلنا الهدف الثالث لـ الاهلي .

ونجح محمد شريف فى تسجيل هدفين وساهم فى فوز الاهلي علي غزل المحلة فى لقاء اليوم .

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالاتي :

1- صلاح امين - هدفين " وادي دجلة " .

2- شريف عادل محمد دابو - هدفين "سيراميكا كليوباترا".

3- احمد سمير - هدفين "طلائع الجيش " .

4- مصطفي محمد - هدفين " الزمالك " .

5- شادي حسين - هدفين " سيراميكا كليوباترا " .

6- محمد شريف - هدفين " الإهلي " .

7- محمود كهربا - هدفين " الإهلي " .

8- والتير بواليا - هدفين " الجونة " .

9- هيثم مصطفي - هدفين " أسوان ".
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