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الحكمة والمعرفة والكرم.. خبير أبراج: انتقال كوكب المشتري للدلو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:10 ص
نظرة فلكية عامة لهذا
نظرة فلكية عامة لهذا الاسبوع.. انتقال كوكب المشتري لبرج الد
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أسماء عبد الحفيظ

كشف خبير الأبراج نور فيصل عن نظرة فلكية عامة لهذا الأسبوع حول حركة الأبراج.

وأوضح فيصل من خلال منشور له عبر صفحة الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان كوكب المشتري سوف ينتقل يوم السبت 19 ديسمبر 2020 من برج االجدي الترابي الى برج الدلو الهوائي حيث يمكث فيه حتى يوم السبت 13 مايو كما يث ينتقل بعدها الى برج الحوت ومن ثم يعود متراجع ويدخل الى برج الدلو وان شاء الله سوف اتكلم على تراجع المشتري في وقتها.


ومن جهته أكد فيصل، ان كوكب المشتري كوكب الحظ والسعد الأكبر وهو الذي يمنحنا الحكمة والمعرفة والكرم والسعادة والثراء والاعتداد بالنفس و التفاؤل وما الى ذلك من صفات حميدة . يكمل دورة كاملة حول الشمس في اثني عشر عاما تقريبا ، أي انه يمكث في كل برج قرابة العام وهو يتحكم بمواليد برج القوس والحوت.


كما أوضح فيصل مدى تاثير انتقال كوكب عطار لبرج الجدي على باقي الابراج حيث ينتقل كوكب عطارد الى برج الجدي مساء يوم الاحد 20-12-2020 علي الساعة 08 :23 ويمكث فيه  حتى، 08-01-2021 ، كما  سيشعر مواليد الجدي بقوة الفكر والادراك وبالتالي القدرة على مواجهة مواضيع صعبة كما ينجحون في اقناع الآخرين بوجهة نظرهم ويميلون للمطالعة والدراسة. ينشطون أيضا في السفر والاتصالات.


وتابع، انه سوف يستفيد معهم في ذلك مواليد الابراج الترابية الاخرى اي الثور والعذراء  والمائية اي السرطان  والعقرب  والحوت وكذلك كل شخص تواجد لديه ساعة ولادته كوكب عطارد في برج الجدي.

كما اوضح فيصل مدى تاثير انتقال الشمس الي برج الجدي على باقي الابراج، حيث تنتقل الشمس الى برج الجدي الترابي يوم الاثنين 21.12.2020 علي الساعة 10:03 وستبقي فيه حتى 19 يناير، حيث سينتقل الى برج الدلو الهوائي.


كما سيشعر مواليد برج الجدي  بتحسن يطرأ على صحتهم بعد ان اجتازوا فترة غير مريحة خلال الاسابيع الماضية. يستفيد مع مواليد برج الجدي في النشاط والحيوية مواليد الابراج الترابية  الاخرى اي الثور و برج العذراء  والمائية اي السرطان و العقرب  والحوت على مواليد برج الدلو  ومعهم الاسد الانتباه اكثر الى صحتهم خلال الاسابيع المقبلة.

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