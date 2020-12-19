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توك شو

حسيت إنها الوحيدة اللي ممكن تتجوزني.. محمود حميدة يروي تفاصيل ارتباطه بزوجته

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
محمود حميدة
محمود حميدة
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حمزة شعيب
حل الفنان محمود حميدة، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلانى مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "DMC"، للحديث عن أسرار من حياته لأول مرة وكواليس أعماله الفنية.

وقال حميدة خلال حواره، :""أنا لا أستوحش بدون أحد ولو اشتقت لأى شخص أستحضره في ذهني حتى الأموات ، واسمى بالكامل محمود حميدة حسن محمود حميدة، ومحمود حميدة هو اسم مركب وكان نفس اسم جدى وكانت عائلتي تدعى عقل".

وأضاف حميدة: "كنت مرتبط بجدى والد والدى جدا ولكنى لم أرتبط بجدى والد والدتى، على الرغم من كونه أستقراطى ولم أرتبط سوى بسيرته العطرة فهو كان على الجانب العملى شخص ناجح ومحبوب جدا، ودائما أتذكره وهو جالس وخلفه مكتبته وهو جالس على الفوتيه يقرأ أو يستمع للموسيقى، ولكن بالنسبة لى كل ذلك لم يكن مسليا".

وتابع الفنان محمود حميدة: "هناك مشاهد كثيرة تدور فى ذهنى أثناء عملى فى الحقل فأتذكر أننى كنت بعزق ست قراريط لوحدى فى الغيط وقدامى كان اربع أو خمس فلاحين يعزقوا زيهم، وفى مقابل ذلك كنت أتذكر جدتى والدة أمى وهى تجلس على السفرة وتأكل بالشوكة والسكينة، وكيف كانت تقشر البرتقالة بالشوكة والسكينة".

وعن أرتباطه بزوجته قال، انا أول ما شوفت سوسو حسيت ان هي دي الست الوحيدة اللي ممكن تتجوزني وهو ده النصيب والصدفة رغم انه كنت لا انوي الإرتباط في هذا التوقيت".

وأوضح:" كنت رايح مع اخويا نخطب له اخت زوجتي الحالية ولما شوفت سوسو على حد وصفه شاورت عليها وقولت هي دي".
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