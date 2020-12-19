تفاصيل انتقاد مجلس النواب قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

عرضت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء أمس الجمعة، انتقاد مجلس النواب لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.





وخلال البرنامج قالت عبد الكريم، تابع مجلس النواب، إنه تابع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس ‏النواب، باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر ، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل ال مصر ي.





واعتبر رئيس مجلس ‏النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الإستراتيجية ‏ال مصر ية - الأوروبية، مؤكدًا رفض مجلس النواب لقرار البرلمان الأوروبي ، ‏جملة وتفصيلًا، واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.‏





وقد طالب مجلس النواب في بيانه البرلمان الأوروبي ، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر ، والنأي ب البرلمان الأوروبي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر ، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.





ومبديًا المجلس، رئيسًا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على ‏الإجراءات القضائية ال مصر ية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة ال مصر ية؛ حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود ال مصر ية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود ال مصر ية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن ال مصر ي في ظل ما ‏تشهده الدولة ال مصر ية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏



