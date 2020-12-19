ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تفاصيل انتقاد مجلس النواب قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
عرضت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء أمس الجمعة، انتقاد مجلس النواب لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وخلال البرنامج قالت عبد الكريم، تابع مجلس النواب، إنه تابع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس ‏النواب، باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر ، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل ال مصر ي.

واعتبر رئيس مجلس ‏النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الإستراتيجية ‏ال مصر ية - الأوروبية، مؤكدًا رفض مجلس النواب لقرار البرلمان الأوروبي ، ‏جملة وتفصيلًا، واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.‏

وقد طالب مجلس النواب في بيانه البرلمان الأوروبي ، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر ، والنأي ب البرلمان الأوروبي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر ، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير. 

ومبديًا المجلس، رئيسًا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على ‏الإجراءات القضائية ال مصر ية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة ال مصر ية؛ حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود ال مصر ية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود ال مصر ية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن ال مصر ي في ظل ما ‏تشهده الدولة ال مصر ية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏ 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يعبر عن أهدف مسيسة ونهج غير متوازن ..مجلس النواب ينتقد قرار البرلمان الأوروبي

محاولة لإسقاط الدولة ..برلمانية تكشف أسباب إصدار قرار البرلمان الأوروبي

رد عنيف من النواب على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

بعد قرار البرلمان الأوروبي.. أحمد دياب: لا نسمح لأحد بالتدخل فى شئون مصر

غادة عجمي: البرلمان الأوروبى يحاول تشويه صورة مصر الحضارية

مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبى .. ونواب يؤكدون: مسيس ويتضمن مغالطات كثيرة عن مصر

ترشيحاتنا

رد عنيف من النواب على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

من الحامول إلى الجبلاية| 7 معلومات عن رئيس لجنة اتحاد الكرة الجديد

إيطاليا تفرض حجرا صحيا شاملا حتى 6 يناير المقبل

مصطفى بكري: قمة ثلاثية بين قادة دول عربية خلال ساعات

محامي سيدة الكرم: قرار النائب العام أثلج الصدور بعد حالة الإحباط

أخبار التوك شو.. حقيقة الاعتداء على عدوية الجنسي وشائعة وفيات كورونا في العريش وعطل جوجل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تتخلص من جثة طفلتها ذات العامين بعد مقتلها على يد عشيقها.. تفاصيل

عمره أكثر من 100 عام.. مدفن "كلب" يثير جدلًا واسعًا في بريطانيا

تعالج 11 مرضا.. تعرف على فوائد ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة على الريق