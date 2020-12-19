واتساب يتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في نسخة أجهزة الكمبيوتر خلال 2021

قال متحدث باسم شركة فيسبوك، إن تطبيق "واتساب" سيتيح لمستخدميه إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في النسخة المخصصة لأجهزة الكمبيوتر العام المقبل.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المتحدث قوله "إن هذه الخطوة ستضع التطبيق بين كبار تطبيقات مكالمات الفيديو، مثل "زووم" و"جوجل ميت".



ويعتبر واتساب من أكبر تطبيقات التواصل في العالم، ويستخدمه ما لا يقل عن ملياري شخص في مختلف الدول.



وقالت واتساب إنها طرحت فعلا ميزة اتصالات الفيديو والصوت لبعض مستخدمي نسخة الحاسوب من التطبيق بشكل تجريبي.



وأدت أزمة تفشي فيروس كورونا هذا العام إلى زيادة الإقبال على تطبيقات التواصل، لاسيما وأن الملايين عملوا من منازلهم.



وفي ظل احتدام المنافسة بين التطبيقات، قالت زووم إنها ألغت تحديد طول المكالمات عبر تطبيقها، في فترة العطلات، والذي كان لا يتجاوز 40 دقيقة.