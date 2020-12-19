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فن

ندى بسيوني لمتابعيها: عيش كل يوم وكأنه أول يوم في حياتك

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ندى بسيوني على الصورة، قائلة:" يوم جديد كله حياة، عيش كل يوم وكانه أول يوم في حياتك وابدا من جديد ... صباح الخير مع اهل الخير".

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وكان أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي.

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.

وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

وتزوجت ندي بسيوني مرتين، الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع وأنجبت منه ابنتها مايا وذلك قبل انفصالهما، والثاني كان المخرج السينمائي "شريف يحيى" ولم تنجب منه أبناء لأن الزيجة لم تستمر طويلا بسبب وفاته. 


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