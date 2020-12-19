استمرار الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي بسيناء

ومن جانبه.. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، حمزة رضوان انتظام الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي العام عن طريق المنصة التعليمية (أون لاين).







وأضاف وكيل الوزارة أن الفرصة متاحة لكل الطلاب لأداء الامتحانات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً، حيث يتم السماح بدخول الطلاب على "السيستم" من المدارس أو من المنازل.



مشيرا إلى أنها تعد امتحانات تجريبية تهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما تساعد الطلاب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد، مشيرا إلى أن هناك مركزا واحدا للتصحيح في ديوان عام المديرية بالعريش.







وأشار رضوان إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المديرية بالعريش، لمتابعة الامتحانات التي يؤديها الطلاب إلكترونيًا عن طريق جهاز "التابلت".



كما تم تشكيل غرف دعم فني لتسهيل عملية إجراء الامتحان التجريبي، وإعداد قاعة مجهزة بالحواسب الآلية متصلة بمنصة خاصة بالمنظومة الجديدة.



وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمحافظة، أنه تم تسليم شرائح أجهزة

كما تم تشكيل غرف دعم فني لتسهيل عملية إجراء الامتحان التجريبي، وإعداد قاعة مجهزة بالحواسب الآلية متصلة بمنصة خاصة بالمنظومة الجديدة.وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، بالمحافظة، أنه تم تسليم شرائح أجهزة التابلت لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بنسبة 100%، من خلال 8 مراكز لتوزيع أجهزة التابلت على مستوى المحافظة.



وأشار، إلى أن الجهاز محمل عليه المناهج الدراسية فى جميع المواد ومتصل بشكل مباشر مع الوزارة، وأوضح، أن الجهاز محمى من الاختراق أو العبث فيه، ويتم التنبيه على الطلاب بعدم العبث فى البرامج والحصول منهم على إقرار مكتوب بذلك.



وأكد رضوان، أنه حال فقد الطالب للتابلت أو تعرضه للكسر يتم فورا تحرير محضر بالواقعة، على أن يحصل على جهاز آخر شرط جدية صحة الواقعة، وفى حالة غير ذلك لن يتم تسليمه البديل، أما بخصوص طلاب الصفوف الثانى والثالث الثانوى حال فقدان جهاز التابلت وعدم سداد التأمين سيكون عليه سداد قيمة الجهاز.



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وأشار، إلى أن الجهاز محمل عليه المناهج الدراسية فى جميع المواد ومتصل بشكل مباشر مع الوزارة، وأوضح، أن الجهاز محمى من الاختراق أو العبث فيه، ويتم التنبيه على الطلاب بعدم العبث فى البرامج والحصول منهم على إقرار مكتوب بذلك.وأكد رضوان، أنه حال فقد الطالب للتابلت أو تعرضه للكسر يتم فورا تحرير محضر بالواقعة، على أن يحصل على جهاز آخر شرط جدية صحة الواقعة، وفى حالة غير ذلك لن يتم تسليمه البديل، أما بخصوص طلاب الصفوف الثانى والثالث الثانوى حال فقدان جهاز التابلت وعدم سداد التأمين سيكون عليه سداد قيمة الجهاز.اقرأ أيضا:

واصلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عقد الامتحانات التجريبية لطلبة الصف الأول الثانوي العام عن طريق المنصة التعليمية، حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء، وغدا الأحد في مادتي التاريخ والكيمياء.حيث أدى 3 آلاف و394 طالبا وطالبة، منهم 3 آلاف 248 طالبا وطالبة نظاميين و146 طالبا وطالبة خدمات، الخميس الماضى، الامتحان في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية.